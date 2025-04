Pronostico Galatasaray-Bodrum: non sono ancora fuori pericolo

Galatasaray-Bodrum è una partita valida per la trentaduesima giornata di Super Lig e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Galatasaray è padrone del proprio destino grazie ai tre punti di vantaggio sul Fenerbahçe, l’unica squadra che potrebbe ancora soffiare il titolo ai campioni di Turchia in carica. Anche in caso di arrivo a pari punti, sarebbero i giallorossi a fare festa in virtù degli scontri diretti: insomma, agli uomini di Okan Buruk basterebbe vincerle tutte per bissare il trionfo dello scorso anno e far rimanere un’altra volta a mani vuote gli odiati cugini.

In Super Lig restano da giocare sette giornate, motivo per cui i giochi sono apertissimi: non si notano grosse differenze a livello di calendario, dal momento che entrambe dovranno affrontare avversari che stanno lottando per un posto in Europa. Il Galatasaray, ad esempio, nelle prossime settimane se la vedrà con Eyupspor e Basaksehir, oggi rispettivamente quarto e sesto in classifica. Nel frattempo la capolista è tornata a vincere, battendo 2-0 il Samsunspor una settimana fa in trasferta: archiviata, dunque, la sconfitta subita nel turno precedente con il Besiktas, prima e unica in campionato. In questo anticipo sarà di scena ad Istanbul il Bodrum, attualmente fuori dalla zona retrocessione ma non ancora salvo. I biancoverdi hanno un margine di tre punti sulla quartultima e non possono considerarsi fuori pericolo: nelle ultime cinque giornate, tuttavia, si sono arresi soltanto al Fenerbahçe, ottenendo al contempo tre vittorie, fondamentali per rientrare in corsa per la salvezza.

Come vedere Galatasaray-Bodrum in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentaduesima giornata di Super Lig tra Galatasaray e Bodrum, in programma venerdì alle 19:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Nelle gare casalinghe il Galatasaray è imbattuto, pur non avendo il miglior rendimento interno del torneo (ha totalizzato un punto in meno rispetto al Fenerbahçe). Nonostante partano nettamente favoriti, però, i giallorossi dovranno prendere con le pinze una squadra che in trasferta non ha fatto malissimo, conquistando 15 dei 34 punti complessivi e segnando 21 gol: non sarebbe una sorpresa, pertanto, se il Bodrum riuscisse a segnare almeno una rete al Rams Park.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Bodrum

GALATASARAY (4-3-3): Vural; Ciftçi, Cigerci, Radakovic, Paluli; Moutoussamy, Charisis, Bekiroglu; Rodrigues, Manaj, Boke.

BODRUM (3-4-1-2): Egribayat; Skriniar, Akcicek, Muldur; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Syzmanski; En-Neysri, Talisca.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1