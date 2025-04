Pronostici Al Ahli-Al Fayha e Al Qadisiya-Al Nassr: montagne di gol

Al Ahli-Al Fayha e Al Qadisiya-Al Nassr sono valide per la ventottesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici

Tra le due partite che si giocheranno nel campionato saudita venerdì sera e che andiamo ad analizzare in questo articolo, il compito più semplice ce lo ha l’Al Ahli, che ospita in casa l’Al Fayha. I padroni di casa sono quarti in classifica e giocano contro una formazione che di punti ne quasi la metà e che non rischia nemmeno la retrocessione. Certo, aritmeticamente ancora è in gioco tutto dietro, ma ci sono tante squadre in mezzo quindi è impensabile che possano essere risucchiate dietro.

E l’Ah Ahli, invece, ancora ha l’occasione di tornare dentro un posto la prossima Champions asiatica: il distacco con il terzo posto che varrebbe appunto la qualificazione, è di 5 punti, proprio quello occupato dall’Al Nassr di Pioli e Ronaldo (che ha rinnovato) e che va a giocare sul difficile campo dell’Al Qadisiya, quinto in classifica, e sempre con cinque punti in meno.

Se dietro la classifica come detto prima è cortissima, stessa cosa possiamo dire per quelle che stanno davanti. Ma se c’è stato un momento in cui il tecnico italiano ha seriamente rischiato il posto, l’Al Nassr si è messo alle spalla la crisi piazzando sei risultati utili di fila con quattro vittorie nelle ultime quattro uscite che hanno permesso di accorciare sulla seconda. Diciamo che sì, in entrambe le gare, ci sono due squadre che partono davvero con tutti i favori del pronostico.

Dove vedere Al Ahli-Al Fayha e Al Qadisiya-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Le sfide Al Ahli-Al Fayha e Al Qadisiya-Al Nassr, sono valide per la giornata numero 28 del campionato saudita e si giocano venerdì. La prima alle 18:20, la seconda alle 20:00. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive con una vittoria interna che dovrebbe arrivare senza nessun problema. Sfida indirizzata verso i padroni di casa contro una squadra che ormai ha davvero poco da chiedere al suo campionato.

Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Fayha

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Sulaiman; Al Johani, Kessie; Mahrez, Veiga, Galeno; Al Buraikan.

AL FAYHA (3-4-3): Mosquera; Al Khaibari, Smalling, Vareta; Al Baqawi, Al Beshe, Shukurov, Abdi; Pozuelo, Patron, Sakala.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1