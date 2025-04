I pronostici di mercoledì 16 aprile: Champions League e Premier League

I pronostici di mercoledì 16 aprile: si chiude il ritorno dei quarti di finale di Champions League, c’è pure una partita di Premier League

Si chiudono questa sera i quarti di finale di Champions League con le ultime due partite in programma: Inter-Bayern Monaco e Real Madrid-Arsenal. I bookmaker – quote alla mano – sembrano confidare nella rimonta del Bayern Monaco, forse per via dello strano feeling con San Siro. Le assenze con cui deve fare i conti Kompany potrebbero però essere di nuovo determinanti.

I bavaresi proveranno a fare una partita d’assalto ma il rischio è quello di “cadere” nuovamente nella “trappola” di Inzaghi e per loro sarà davvero complicato mantenere la porta inviolata. Potrebbe venirne fuori un’altra gara tirata e movimentata, con entrambe le squadre a segno e più di 2 gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Anche i numeri non sembrano essere dalla parte del Real Madrid: nei 3 precedenti con l’Arsenal i Blancos non hanno mai vinto e non hanno neppure segnato gol. La sensazione è che Ancelotti voglia partire subito forte puntando sulla qualità dei singoli e cercando di bucare la porta dei Gunners già nella prima mezz’ora, così da condizionare psicologicamente i londinesi.

Il Real stavolta dovrebbe avere la meglio ma la qualificazione resta difficile da raggiungere: i problemi difensivi delle Merengues sono sotto gli occhi di tutti e sarà davvero complicato, soprattutto dovendo attaccare a spron battuto, non concedere nulla alla formazione di Arteta.

Si gioca anche un recupero di Premier League: il Newcastle è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e sfida un Crystal Palace in crescita nel girone di ritorno ma probabilmente distratto dal futuro impegno nella semifinale di FA Cup, divenuta l’obiettivo principale della stagione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 2,5 in Real Madrid-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Newcastle (in Newcastle-Crystal Palace, Premier League , ore 20:30)

(in Newcastle-Crystal Palace, , ore 20:30) Real Madrid (in Real Madrid-Arsenal, Champions League , ore 21:00)

(in Real Madrid-Arsenal, , ore 21:00) Inter o pareggio (in Inter-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Newcastle-Crystal Palace , Premier League , ore 20:30

, , ore 20:30 Real Madrid-Arsenal , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Inter-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Madrid-Arsenal , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Inter-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Vincenti): 4.00 GOLDBET ; 4.12 SNAI; 4.00 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + 1 + 1 (1X2 + 1X2 Corner + 1X2 Cartellini) in Real Madrid-Arsenal, Champions League, ore 21:00