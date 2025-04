Pronostico Venezia-Monza: l’attacco può sbloccarsi

Venezia-Monza è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Venezia una flebile speranza di mantenere la categoria ancora ce l’ha, il Monza invece è ormai con un piede e mezzo in Serie B. Normale, dunque, che lo scontro salvezza del “Penzo” abbia sostanzialmente valore soltanto per i lagunari, che con una vittoria potrebbero avvicinarsi alla quartultima – potenzialmente a -2 dal Lecce, impegnato qualche ora più tardi con la Juventus – e rientrare in corsa per la salvezza.

La squadra di Eusebio Di Francesco, pur essendo penultima ed a secco di vittorie dallo scorso dicembre, non è fuori dai giochi: ha 21 punti, sei in più rispetto al Monza, e si giocherà verosimilmente le ultime chance nei prossimi due turni negli scontri diretti con i brianzoli e l’Empoli. Da inizio anno il Venezia, anche grazie al cambio di modulo, ha acquisito grande solidità e lo dimostra il fatto che soltanto in due circostanze nel 2025 ha subito più di un gol (la difesa è difatti rimasta inviolata contro squadre del calibro di Lazio, Atalanta e Napoli). Il problema degli arancioneroverdi riguarda invece la fase di non possesso palla: l’attacco segna con il contagocce. Nelle ultime 8 partite i lagunari hanno realizzato a malapena 2 reti, di cui una su rigore.

Il Venezia ha prodotto poco o nulla a livello offensivo anche sette giorni fa a Lecce (1-1), evitando la sconfitta ma costruendo molte meno occasioni dei salentini. Riuscirà ad invertire il trend contro un Monza che sembra aver alzato ormai bandiera bianca? Tra l’altro i brianzoli di Alessandro Nesta, fanalino di coda con soli 15 punti, non collezionano un clean sheet da metà febbraio e nelle ultime due giornate la difesa ha fatto acqua subendo 6 gol complessivi tra Cagliari e Como.

Venezia-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco conta di ritrovare Schingtienne in difesa, ma il belga rimane in dubbio. Certo invece il forfait di Duncan, che dovrebbe essere sostituito da Busio. Sul versante sinistro Ellertsson dovrà battere la concorrenza di Haps e Carboni, sulla trequarti invece il ballottaggio è tra Yeboah e Oristanio: uno dei due affiancherà l’ex di turno Gytkjaer.

Non effettuerà grandi cambiamenti il tecnico del Monza Nesta rispetto alla sfida con il Como. A sinistra verrà dirottato Birindelli per sopperire all’assenza per squalifica di Kyriakopoulos, a destra invece giocherà Ciurria. In regia Bianco, affiancato da Akpa Akpro e Castrovilli. L’attacco, infine, sarà formato da Mota e Keita Balde.

Come vedere Venezia-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Monza, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il lungo digiuno di vittorie del Venezia potrebbe terminare contro un Monza il cui destino appare già segnato. I brianzoli, vincenti solo una volta nel nuovo millennio nelle 5 partite giocate contro i lagunari tra massima serie e cadetteria, hanno perso tutte le ultime otto trasferte, incassando almeno due reti in ciascuna di esse: non è da escludere, perciò, che contro di loro si sblocchi anche un attacco stitico come quello dei veneti.

Le probabili formazioni di Venezia-Monza

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah; Gytkjaer.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Birindelli; Keita Balde, Mota Carvalho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1