Pronostico Milan-Inter: può accadere per la quarta volta di fila

Milan-Inter è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Dopo i due di campionato e dopo quello andato in scena terra saudita nella Final Four di Supercoppa Italiana lo scorso gennaio, arriva pure il derby meneghino di Coppa Italia. Da qui a fine aprile saranno dunque 5 le stracittadine stagionali complessive tra Milan e Inter, che hanno rischiato di incrociarsi finanche in Champions League (se i rossoneri avessero rispettato i pronostici nello spareggio di accesso agli ottavi con il Feyenoord i derby della Madonnina sarebbero stati addirittura sette).

Il dato che salta agli occhi è l’imbattibilità del Milan nelle tre sfide disputate da settembre in poi: sembra quasi un paradosso, ma i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio sui cugini in nessuno degli ultimi tre precedenti (2 sconfitte e un pareggio) nonostante quella del Diavolo sia una delle peggiori stagioni dell’epoca recente, che non può essere “salvata” neppure dalla vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata proprio ai danni dell’Inter dopo la pazza rimonta di Riad da 0-2 a 3-2. I campioni d’Italia sperano di rifarsi in Coppa Italia, competizione che però a questo punto diventa una questione di vita o di morte per gli uomini di Sergio Conceiçao, scivolati a -9 dal quarto posto e le cui possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League sono ormai irrisorie.

Conceiçao, ti resta solo la Coppa Italia

Domenica scorsa il Milan ha rimediato la quarta sconfitta nelle ultime 6 giornate, arrendendosi 2-1 al Napoli e rimanendo impantanato in nona posizione.

Il tecnico portoghese, che – Supercoppa a parte – non è stato capace di invertire l’inerzia una volta subentrato al connazionale Fonseca, in questi due derby si gioca probabilmente le residue speranze di rimanere sulla panchina rossonera. Per il collega Simone Inzaghi invece la Coppa Italia non rappresenta l’obiettivo primario, dal momento che la sua Inter è ancora in corsa per lo scudetto (in campionato è prima a +3 sul Napoli) e vuole fare strada anche in Champions League, dove tra una settimana giocherà la prima delle due attesissime sfide con il Bayern Monaco. Imbattuti da metà febbraio, i nerazzurri domenica hanno allungato la striscia positiva, piegando 2-1 l’Udinese (quinto successo di fila tra le varie competizioni) malgrado l’assenza pesante di capitan Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino, infortunato, dovrà saltare anche il derby: oltre a lui non ci saranno neppure Dumfries, Zielinski e Taremi, con Inzaghi costretto ad inventarsi qualcosa per non spremere troppo i suoi giocatori in un periodo delicatissimo, in cui l’Inter sarà impegnata praticamente ogni tre giorni. L’unico assente, nel Milan, sarà invece Loftus-Cheek: Conceiçao, dopo le feroci critiche ricevute per non aver schierato Leao dal 1′ contro il Napoli, ridarà fiducia al portoghese, migliore in campo al “Maradona” da subentrato.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming

La sfida Milan-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale 505 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Milan-Inter anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Inter, alle prese con numerose assenze e forse con qualche motivazione in meno rispetto ai cugini, potrebbe dover rinviare anche stavolta l’appuntamento con la vittoria in un derby. Non è da escludere che il Milan riesca ad evitare la sconfitta in una gara in cui, com’è avvenuto negli ultimi cinque precedenti, entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram.

Milan-Inter: chi vince? Milan

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1