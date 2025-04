Pronostici Tennis, Atp Marrakech: i favoriti per la vittoria finale

Gran Prix Hassan II, ecco su chi conviene puntare: sono loro i principali favoriti per la vittoria del torneo Atp 250 di Marrakech.

Il campione uscente ha deciso di mollare l’osso, ragion per cui il Gran Prix Hassan II è rimasto ufficialmente “orfano” del tennista che, lo scorso anno, era riuscito a gestire meglio l’altitudine e le condizioni di gioco del campo di Marrakech. Quel qualcuno è Matteo Berrettini, che dopo le fatiche e le prodezze di Miami ha preferito concentrarsi direttamente sul Masters 1000 di Montecarlo.

Sarebbe potuto volare in Marocco, quanto meno per difendere i punti vinti 12 anni fa, ma nelle ultime settimane ne ha accumulati a sufficienza per tamponare l’emorragia senza problemi. Senza lui di torno, va da sé che i giochi siano più aperti che mai. Soprattutto perché la cornice che ospita questo torneo di categoria 250 non è congeniale proprio a tutti. Le palline schizzano alla velocità della luce su questo campo in terra battuta, per via dell’altitudine, ragion per cui bisogna essere particolarmente abili nel gestirla.

Un giocatore perfettamente in grado di “domare” una situazione di questo tipo è, senza ombra di dubbio, Roberto Carballes Baena, che sappiamo essere uno specialista della terra rossa. Non a caso, sul campo di Marrakech si è già distinto in passato e le statistiche parlano chiaro.

Via libera: al Gran Prix Hassan II non c’è il campione uscente

Lo spagnolo si era già imposto al Gran Prix Hassan II nel 2023; lo scorso anno era tornato per difendere il titolo, ma approdato in finale se l’è dovuta vedere con l’agguerritissimo Berrettini, che ha poi, come detto in precedenza, avuto la meglio. Nel 2022 aveva centrato i quarti di finale e vanta, nel complesso, un record di 12 vittorie e 3 sconfitte in questo torneo, il che fa di lui uno dei principali favoriti per la vittoria del Marocco Open.

L’altro competitor che avrebbe potuto, almeno sulla carta, dargli filo da torcere, è già fuori dai giochi. Si trattava di Jaume Munar, che, proprio come Carballes Baena, è uno specialista della terra battuta e aveva sempre ottenuto ottimi risultati. Dopo aver battuto Daniil Medvedev a Miami non è riuscito a fare altrettanto bene a Marrakech, però, per cui la sua eliminazione prematura ha sparigliato la carta.

A questo punto, potrebbe valere la pena di tenere d’occhio Lorenzo Sonego, che, dopo l’exploit agli Australian Open si è un po’ assopito. Che sia questa la cornice adatta per il suo “risveglio”? Lo scopriremo oggi, dopo il suo debutto sulla terra rossa del Marocco.