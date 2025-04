Sinner gioca al ribasso: dimezza ma “vince” lo stesso

Jannik Sinner, nonostante l’improvvisa variazione, è andato tutto per il verso giusto: ecco perché è un campione con la “C” maiuscola.

C’è chi pensa che tre mesi senza giocare per davvero possano essere controproducenti e dannosi per la carriera. E poi c’è chi, invece, è convinto che staccare per un periodo di tempo così lungo non possa che apportare benefici ad un giocatore. Quale delle due teorie sia corretta lo scopriremo a breve. Quando, più precisamente, Jannik Sinner tornerà in campo.

Il numero 1 del mondo è fermo ai box da due mesi e non potrà giocare per un altro mese ancora, ma finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Gli Internazionali d’Italia sono all’orizzonte e l’astinenza forzata da tennis sta per giungere, dunque, al termine. Darren Cahill ha lasciato l’Australia ed è tornato in Europa, per cui, presumibilmente, gli allenamenti in campo riprenderanno già da questa settimana. Fino a questo momento il team si è soffermato sulla preparazione, ma adesso si ricomincia a fare sul serio.

E visto che il periodo di sospensione è ormai quasi agli sgoccioli Sinner ha pensato, nel corso della settimana appena trascorsa, di dedicarsi a qualche attività alla quale, per forza di cose, non ha mai modo di dedicarsi durante la stagione. Prima si era concesso una giornata sui kart, insieme ad un gruppo di amici illustri, mentre nel fine settimana, come abbiamo appreso attraverso i social network, ha deciso di giocare al ribasso.

A Sinner ne bastano anche solo due: che campione

Se in precedenza aveva optato per un mezzo a quattro ruote, nel weekend ha “dimezzato”. Stavolta si è regalato, infatti, un battesimo del fuoco in sella a un mezzo sul quale non lo avevamo mai visto prima d’ora.

Sinner, stavolta, si è dato nientepopodimeno che al ciclismo, anche in questo caso in compagnia di alcuni compagni d’avventura d’eccezione. Con lui c’erano Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, entrambi piloti Ferrari Endurance, nonché il ciclista professionista Giulio Ciccone, che corre, invece, con la Lidl Trek.

È stato proprio quest’ultimo a lanciare il sasso e a far sapere al popolo dei social in che modo e con chi avesse trascorso questa piacevolissima giornata in sella. Lo ha fatto postando qualche foto, accompagnandole peraltro con una didascalia: “Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi… e direi che se l’è cavata alla grande!”. Il riferimento, naturalmente, è al numero 1 del tennis mondiale, che anche in quest’occasione è riuscito a distinguersi e a dimostrare di essere bravo in tutti gli sport.