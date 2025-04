Pronostico Wolverhampton-West Ham: l’indizio degli Expected Goals

Wolverhampton-West Ham è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Guardando la classifica di Premier League si ha come la sensazione che Wolves e West Ham, rispettivamente al diciassettesimo e al sedicesimo posto in classifica, siano entrambe in piena lotta retrocessione. In realtà il vantaggio sulla terzultima, in particolar modo per quanto riguarda gli Hammers, è tale da poter dormire sonni tranquilli. Le ultime tre, infatti, sono già con un piede e mezzo in Championship: basti pensare che tra il Wolverhampton e la zona rossa ci sono ben 9 punti. E diventano addirittura 17 nel caso del West Ham.

I Wolves hanno fatto dei significativi passi in avanti verso la salvezza grazie ai 4 punti conquistati nelle ultime due giornate negli scontri diretti con Everton (1-1) e Southampton (1-2). Particolarmente sofferta e sudata la vittoria con i Saints, ultimi in classifica e già spacciati da tempo, andata in scena prima della sosta.

Nonostante lo 0,36% di xG contro l’1,37% di quelli degli uomini di Ivan Juric, a spuntarla sono stati i Lupi, che nelle ultime otto partite hanno sempre trovato la via del gol. Per evitare di essere risucchiata nella bagarre retrocessione e tenere lontano l’Ipswich Town, la squadra di Vitor Pereira dovrà essere più costante davanti ai propri tifosi: nelle ultime cinque gare giocate al Molineux sono arrivate tre sconfitte. Il West Ham sembra ormai avviato verso una stagione completamente anonima: da metà gennaio i londinesi hanno vinto soltanto due partite (Arsenal e Leicester) e la vittoria manca da più di un mese. Con Graham Potter in panchina gli Hammers sono migliorati dal punto di vista difensivo ma al contempo stanno scarseggiando i gol: Soucek e compagni ne hanno realizzati solo 6 nelle ultime otto uscite.

Wolverhampton ancora senza il suo attaccante più talentuoso Cunha, che sta scontando una lunga squalifica. I londinesi invece dovranno fare a meno dei lungodegenti Antonio, Fullkrug e Summerville.

Il pronostico

Il Wolverhampton ha prodotto pochissimi xG nell’ultima partita, forse anche a causa dell’assenza di Cunha. La sensazione, dunque, è che non sarà facile, per i Wolves, perforare una difesa solida che sta subendo poco come quella del West Ham. Ipotizziamo un risultato positivo degli Hammers in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-West Ham

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sa; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Semedo, Joao Gomes, André, Ait Nouri; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen.

WEST HAM (3-5-2): Areola; Todibo, Mavropanos, Kilman; Wan-Bissaka, Paquetà, Ward-Prowse, Soucek, Emerson Palmieri; Kudus, Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1