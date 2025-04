Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: il sogno di Ancelotti è ancora intatto

Real Madrid-Real Sociedad è un match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa del Re e si gioca martedì alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Nella gloriosa storia del Real Madrid, costellata di ogni trofeo possibile e immaginabile, c’è ancora spazio per nuovi record. I Blancos, ad esempio, pur avendo sollevato ben 15 Champions League non hanno mai realizzato il cosiddetto Triplete classico, ovvero vincere nella stessa stagione Champions, Liga e Coppa del Re, impresa che agli acerrimi rivali del Barcellona invece è riuscita due volte, nel 2009 e nel 2015.

Il “tris” è dunque un’idea che continua a stuzzicare Carlo Ancelotti e i suoi uomini, ancora in lotta su tutti e tre i fronti. In campionato il Real Madrid rimane alle calcagna del Barça: dopo la vittoria nel recupero con l’Osasuna i blaugrana sono andati a +3 e nel fine settimana non hanno avuto problemi ad avere la meglio sui cugini del Girona, spazzati via 4-1, ma la risposta delle Merengues non si è fatta attendere.

Real Sociedad, serve una “remuntada”

Grazie ad un Mbappé sempre più determinante ed incisivo – autore di una doppietta – i campioni d’Europa in carica hanno prevalso sul Leganés sabato scorso, seppur con qualche difficoltà (3-2).

L’allenatore italiano sta cercando pure di dosare le energie, dal momento che la sua squadra è attesa da un nuovo tour de force. Prima di affrontare l’Arsenal in Champions League, i Blancos saranno impegnati anche nella semifinale di ritorno della coppa nazionale contro la Real Sociedad, già battuta 1-0 all’andata con una rete del gioiellino brasiliano Endrick. Baschi costretti quindi ad una “remuntada” che avrebbe del clamoroso: serve vincere con almeno due gol di scarto in uno stadio che gli Txuri-urdin non espugnano dal 2020, proprio in una sfida di Coppa del Re. Per gli uomini di Imanol questa competizione resta forse l’unico modo per dare un senso ad una stagione che finora non ha riservato granché. La Real Sociedad sabato è tornata a vincere contro il Real Valladolid (2-1) ma in classifica è soltanto decima, lontana dalle posizioni che contano.

Imanol al “Bernabeu” dovrebbe schierare la miglior formazione possibile, ad eccezione dell’infortunato Brais Mendez. Ancelotti invece deve far fronte ad una panchina tutt’altro che lunga: indisponibili anche Courtois, Mendy e Dani Ceballos, oltre ai lungodegenti Militao e Carvajal.

Come vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Madrid e Real Sociedad, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma martedì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicato i diritti sulle fasi finali della manifestazione calcistica spagnola.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Per la Real Sociedad di Imanol questa è probabilmente l’ultima occasione per provare a conquistare un posto nelle prossime coppe europee. Rimontare sarà difficilissimo contro un Real Madrid che pur non brillando riesce sempre a cavarsela grazie alla qualità dei singoli, ma non è da escludere che stavolta i baschi riescano a trovare quantomeno la via del gol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Lucas Vazquez, Raul Asensio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Elustondo, Munoz; Sucic, Zubimendi, Marin; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1