Pronostici Tennis, Atp Bucarest: i favoriti per la vittoria finale

Possibili sorprese al Tiriac Open: il campione uscente, Marton Fucsovics, dovrà vedersela con due tennisti che stanno facendo un’ottima stagione.

In palio ci sono 596mila euro e 250 punti, ma il Tiriac Open che sta animando Bucarest in questi giorni assume, più in generale, un ruolo determinante nell’ambito del calendario Atp. Si gioca a ridosso del primo Masters 1000 della stagione su terra rossa, motivo per il quale è il posto ideale per sgranchirsi un po’ le gambe, dopo mesi di cemento, e cercare un primo approccio col mattone tritato prima che le cose si facciano più “serie”.

La prima impressione, dopo un’occhiata al main draw, è che il tabellone sia sbilanciato, soprattutto nella parte alta. Il sorteggio ha riservato ai tennisti in gara parecchie soprese e non è così scontato che il campione uscente riesca a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Nel 2024 era stato Marton Fucsovics ad avere la meglio; l’ipotesi che accada ancora una volta è verosimile, ma è anche vero che al Tiriac Open ci sono diversi potenziali outsider che potrebbero dargli filo da torcere.

Sebastian Baez, per esempio, che ha vinto a Rio de Janeiro e che è arrivato in finale a Santiago durante il Golden Swing, a cavallo tra i mesi di febbraio e di marzo. L’argentino è testa di serie numero 1 e, in questo contesto, è uno di quegli avversari da cui sarebbe meglio guardarsi le spalle. Ma che, a sua volta, potrebbe non avere vita facile per via di un paio di giocatori che potrebbero sorprenderci.

Tiriac Open, attenti a loro: potrebbero stupirci

Il primo di questi possibili outsider è Francisco Comesana, un singolarista sul quale vale la pena puntare qualche euro. Anche lui ha fatto grandi cose durante il Golden Swing: ha battuto Zverev e Jerry, ha tenuto testa a Baez e ha agguantato le semifinali a Rio de Janeiro. Guardando ai suoi trascorsi e ai successi sin qui centrati, potrebbe sentirsi particolarmente a suo agio sulla superficie di Bucarest.

Stesso discorso per Pedro Martinez, che ha un grande potenziale e che è indicato dai bookmaker come sicuro finalista. Ha avuto un calo di rendimento, però, dopo Buenos Aires: non ha giocato a Indian Wells, per via di un infortunio, ed è uscito al primo turno di Miami, motivo per il quale, ora come ora, non è al top. L’argentino Camilo Ugo Carabelli, al contrario, è decisamente on fire. Ha iniziato l’anno trionfando al Challenger di Rosario e, da quel momento in poi, ha iniziato a collezionare qualche successo anche nel circuito maggiore.

Un competitor da attenzionare, dunque, che potrebbe avanzare fino alle fasi finali del torneo perché molto competitivo in questo momento. Il fatto che sia capitato in uno spicchio di tabellone più agevole, poi, fa il resto, rendendolo un potenziale candidato per la vittoria dell’Atp di Bucarest.