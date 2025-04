I pronostici di martedì 1 aprile: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

I pronostici di martedì 1 aprile: in campo Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re, si gioca anche nella League One e League Two inglese.

Prima della sosta l’Arsenal era riuscito a ridurre l’enorme divario nei confronti del Liverpool capolista battendo 1-0 il Chelsea nel derby e portandosi a -12 dai Reds, sconfitti contemporaneamente in finale di League Cup dal Newcastle. Con nove partite ancora da giocare, nelle quali è in programma anche lo scontro diretto con Salah e compagni, appare oggettivamente improbabile una rimonta da parte dei Gunners, sebbene la squadra di Arne Slot abbia perso un po’ di smalto nell’ultimo periodo.

L’obiettivo degli uomini di Mikel Arteta è dunque quello di consolidare ulteriormente il secondo posto per poi concentrarsi sulla doppia sfida di Champions League contro il Real Madrid: contro il Fulham che al contrario dei Gunners ha giocato nel weekend, la maggiore freschezza atletica potrebbe fare la differenza.

I pronostici sulle altre partite

Non stupisce che i bookmaker considerino favorito il Nottingham Forest alla luce della grande stagione che i Reds stanno facendo. Occhio, però, alla maggiore freschezza del Manchester United, visto che i padroni di casa hanno speso molte energie sabato scorso in FA Cup: i Red Devils almeno un gol dovrebbero riuscire a segnarlo a City Ground in una partita che si preannuncia movimentata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen, DFB Pokal, ore 20:45

Vincenti

AZ (in AZ-Waalwijk, Eredivisie, ore 20:00)

(in AZ-Waalwijk, ore 20:00) Bologna (in Empoli-Bologna, Coppa Italia , ore 20:45)

(in Empoli-Bologna, , ore 20:45) Arsenal (in Arsenal-Fulham, Premier League , ore 20:45)

(in Arsenal-Fulham, , ore 20:45) Real Madrid (in Real Madrid-Real Sociedad, Coppa del Re, ore 21:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

AZ-Waalwijk , Eredivisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Blackpoll-Reading , League One , ore 20:45

, , ore 20:45 Bristol Rovers-Birmingham City, League One, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nottingham Forest-Manchester United , Premier League , ore 21:00

, , ore 21:00 Crawley-Peterborough , League One , ore 20:45

, , ore 20:45 Real Madrid-Real Sociedad, Coppa del Re, ore 21:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 19.98 GOLDBET ; 19.58 SNAI; 19.98 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Wolverhampton-West Ham, Premier League, ore 20:45