Pronostico Verona-Parma: può accadere per la prima volta

Verona-Parma è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una piccola porzione di salvezza il Verona potrebbe averla conquistata due settimane fa a Udine, espugnando il Bluenergy Stadium con un gol di Duda (0-1). Una vittoria di platino per i gialloblù, capaci di reagire dopo la doppia sconfitta con Juventus e Bologna e di portarsi a +7 sulla terzultima. La squadra di Paolo Zanetti non può ancora considerarsi fuori pericolo ma rispetto ad un paio di mesi fa l’obiettivo del mantenimento della categoria appare più alla portata.

Nei bassifondi della classifica, infatti, continuano a procedere a rilento. E tra le squadre che rischiano di essere risucchiate c’è pure il Parma, solamente a +3 sulla zona rossa. Dell’agognata spinta propulsiva dopo il ritorno al successo contro il Bologna non v’è stata traccia: dalla vittoria nel derby emiliano, la prima dall’arrivo di Cristian Chivu in panchina, i ducali hanno raccolto a malapena 2 punti (una sconfitta e due pareggi). Sa di occasione sprecata l’1-1 dell’ultima giornata contro il Monza, ormai con un piede e mezzo in Serie B: in Brianza il Parma ha addirittura rischiato di perdere, riacciuffando i biancorossi a 5 minuti dalla fine grazie ad una rete dell’attaccante Bonny. L’atteggiamento della squadra è certamente meno spregiudicato rispetto alla gestione Pecchia ma i clean sheet restano una rarità: nel 2025 gli emiliani hanno tenuto soltanto due volte la porta inviolata.

Verona-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti contro il Parma non avrà Niasse e Faraoni: entrambi non hanno recuperato e salteranno la sfida con i ducali. Discorso diverso invece per Tengstedt: il centravanti può farcela ma è improbabile che inizi dal 1′. Davanti rivedremo dunque il tandem Mosquera-Sarr, supportato da Suslov. A centrocampo con Duda ci sarà Bernede. Dietro riecco Valentini, squalificato a Udine.

Sempre lunga, invece, la lista degli indisponibili in casa Parma. Durante la sosta, tuttavia, Chivu ha recuperato Cancellieri, che probabilmente andrà a completare il tridente formato anche da Man e Bonny: si profila un serrato ballottaggio tra lui e Almqvist. Squalificato Hernani: in mezzo al campo tocca a Keita, Bernabé e Sohm.

Come vedere Verona-Parma in diretta tv e in streaming

Verona-Parma è in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.33 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

“Bentegodi” quasi stregato per il Parma, che in questo stadio ha sempre perso nelle ultime cinque visite. Sarà complicato, per gli uomini di Chivu, sfatare questo tabù: il Verona, che contro i ducali ha già avuto la meglio all’andata (in Emilia finì 3-2 per gli scaligeri), non perde uno scontro diretto da dicembre ed in questo momento sembra avere più certezze rispetto agli emiliani, come dimostra anche l’attuale classifica. Il numero dei gol complessivi, stavolta, potrebbe essere inferiore a tre. Curioso pure il dato sui pareggi: nei precedenti andati in scena in terra veneta tra queste due squadre in Serie A non è mai uscito il segno “X”.

Le probabili formazioni di Verona-Parma

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Bernede, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Cancellieri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1