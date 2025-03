Pronostico Lazio-Torino: reazione obbligatoria dopo il tracollo

Lazio-Torino è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gli scricchiolii che si erano avvertiti in Europa League nella doppia sfida con i cechi del Viktoria Plzen erano un chiaro sintomo, nonostante la qualificazione – molto sofferta – portata a casa. Arrivata stanchissima alla sosta, la Lazio ha ceduto di schianto nello scontro diretto con il Bologna, venendo travolta 5-0 dalla squadra di Vincenzo Italiano. Sconfitta che fa un po’ il paio con quella, ancora più pesante, rimediata a dicembre con l’Inter all’Olimpico (0-6) e che, soprattutto, ha fatto scivolare i biancocelesti al sesto posto, scavalcati proprio dai felsinei.

Marco Baroni, tecnico dei capitolini, si augura di ritrovare una squadra rigenerata dopo lo stop per gli impegni delle nazionali, anche se l’infermeria non si è ancora svuotata del tutto: contro il Torino, ad esempio, sarà ancora assente il centravanti argentino Castellanos, che non tornerà a disposizione prima di metà aprile.

Lazio che ad ogni modo rimane in piena corsa per due obiettivi: il quarto posto resta alla portata – Bologna e Juventus hanno rispettivamente due e un punto in più – ma per evitare di deragliare e rovinare quanto di buono è stato fatto fino a questo momento servirà maggiore continuità nell’ultima parte parte della stagione. Da non sbagliare, in quest’ottica, la sfida con il Torino, che però sembra aver cambiato passo nelle ultime giornate. Rigenerata dai nuovi acquisti (Elmas e Casadei su tutti), la squadra di Paolo Vanoli ha ottenuto tre vittorie e un pareggio da metà febbraio in poi, compiendo un bel balzo in classifica. Troppo tardi per tornare in corsa per l’Europa ma i granata, a quota 38 punti, possono realisticamente puntare al decimo posto, oggi occupato dall’Udinese.

Lazio-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Tre assenze per infortunio in casa Lazio: oltre a Castellanos, sono indisponibili pure Ibrahimovic e Patric. Non ci sarà neppure Vecino, squalificato. La speranza di Baroni è quella di recuperare almeno Nuno Tavares, ma il portoghese ha sempre lavorato a parte negli ultimi giorni. In difesa Lazzari e Marusic dovrebbero spuntarla su Hysaj e Pellegrini, davanti invece è ballottaggio tra Noslin e Pedro.

I dubbi principali di Vanoli riguardano la difesa, dove Walukiewicz e Maripan devono battere la concorrenza di Pedersen e Masina. In attacco Adams sostenuto da Lazaro, Vlasic ed Elmas, con Casadei e Ricci in mediana.

Come vedere Lazio-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Lazio-Torino, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sosta non può aver fatto che bene alla Lazio ma i biancocelesti, apparsi a corto di energie due settimane fa, dovranno fare attenzione ad un Torino che nelle ultime uscite ha fatto benissimo. Scontata la reazione dei capitolini dopo il tracollo di Bologna – nell’era dei 3 punti a vittoria la Lazio ha perso solo due delle 20 partite casalinghe contro i granata – tuttavia sarà molto difficile tenere la porta inviolata contro una squadra che nel 2025 è rimasta solo una volta a secco di gol.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1