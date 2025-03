Pronostico Celta Vigo-Las Palmas: la striscia di imbattibilità si allunga

Celta Vigo-Las Palmas è una partita della ventinovesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sosta è arrivata forse nel momento meno opportuno per un Celta Vigo che, man mano che ci si avvicina a a passo spedito all’epilogo della stagione, continua a respirare profumo d’Europa. Partita con l’obiettivo di conquistare la salvezza il prima possibile, la squadra allenata da Claudio Giraldez a fine marzo si ritrova ottava, a quota 39 punti e – nel momento in cui scriviamo – ad una sola incollatura da quel settimo posto che, grazie all’attuale posizione della Liga nel ranking Uefa, potrebbe voler dire Europa oppure Conference League.

I galiziani erano arrivati alla pausa per gli impegni delle nazionali in forma smagliante: due vittorie consecutive con Leganés e Real Valladolid ed un’imbattibilità che va avanti da inizio febbraio. Serie positiva in cui il Celta ha evitato pure la sconfitta con l’Atletico Madrid (1-1 al Metropolitano) e battuto 3-2 il Betis al Balaidos.

Iago Aspas e compagni di recente hanno sfondato il “muro” dei 40 gol – ne hanno segnati 41 per l’esattezza – ma al tempo stesso subiscono parecchio: tra le prime 10 della classifica odierna nessuno ha incassato più reti (41). Soltanto sei in meno, per intenderci, del loro prossimo avversario, il Las Palmas, impelagato nella lotta per non retrocedere. Il club canario è a sole due lunghezze dalla salvezza: tuttavia, mantenere la categoria sarà complicatissimo se gli uomini di Diego Martinez continueranno a mancare l’appuntamento con i tre punti. I gialloblù non vincono addirittura da dicembre, comprendendo anche la Coppa del Re, e prima di fermarsi per la sosta non erano andati al di là di un pareggio casalingo con l’Alavés (2-2). L’ultimo successo esterno, poi, risale a novembre, quando a sorpresa riuscirono a battere il Barcellona a domicilio: tempi lontanissimi.

Il pronostico

Non si può andare contro questo Celta, che a nostro parere resta favorito malgrado l’assenza per squalifica di Mingueza. Occhio anche alla fame di punti del Las Palmas, non più in condizioni di fare calcoli e costretto ad adottare un atteggiamente ancora più spregiudicato. Sembrano esserci, insomma, i presupposti per un match movimentato, da più di 2 gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Las Palmas

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Javi Rodriguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Beltran, Sotelo, Hugo Alvarez; Iago Aspas, Borja Iglesias, Alfon Gonzalez.

LAS PALMAS (4-3-3): Cillessen; Rozada, Suarez, McKenna, Marmol; Munoz, Essugo, Campana; Sandro Ramirez, Fabio Silva, Moleiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1