I pronostici di lunedì 31 marzo: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 31 marzo: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, in campo anche altri campionati minori in giro per l’Europa

Una piccola porzione di salvezza il Verona potrebbe averla conquistata due settimane fa a Udine, espugnando il Bluenergy Stadium con un gol di Duda (0-1). Una vittoria di platino per i gialloblù, capaci di reagire dopo la doppia sconfitta con Juventus e Bologna e di portarsi a +7 sulla terzultima. La squadra di Paolo Zanetti non può ancora considerarsi fuori pericolo ma rispetto ad un paio di mesi fa l’obiettivo del mantenimento della categoria appare più alla portata.

Nei bassifondi della classifica, infatti, continuano a procedere a rilento. E tra le squadre che rischiano di essere risucchiate c’è pure il Parma. Il “Bentegodi” è quasi stregato per il Parma, che in questo stadio ha sempre perso nelle ultime cinque visite. Sarà complicato, per gli uomini di Chivu, sfatare questo tabù: il Verona, che contro i ducali ha già avuto la meglio all’andata (in Emilia finì 3-2 per gli scaligeri), non perde uno scontro diretto da dicembre ed in questo momento sembra avere più certezze rispetto agli emiliani.

I pronostici sulle altre partite

Nell’altro posticipo di Serie A la Lazio è chiamata alla riscossa dopo la netta sconfitta subita nell’ultimo turno a Bologna. .Da non sbagliare, in ottica qualificazione alla prossima Champions League, la sfida con il Torino, che però sembra aver cambiato passo nelle ultime giornate. Rigenerata dai nuovi acquisti (Elmas e Casadei su tutti), la squadra di Paolo Vanoli ha ottenuto tre vittorie e un pareggio da metà febbraio in poi, compiendo un bel balzo in classifica.

La sosta non può aver fatto che bene alla Lazio ma i biancocelesti, apparsi a corto di energie due settimane fa, dovranno fare attenzione ad un Torino che nelle ultime uscite ha fatto benissimo: probabile almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Lazio-Torino, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Copenaghen (in Copenaghen-Randers, SuperLiga Danimarca, ore 19:00)

(in Copenaghen-Randers, ore 19:00) Paris FC (in Paris FC-Caen, Ligue 2 , ore 20:45)

(in Paris FC-Caen, , ore 20:45) Celta Vigo (in Celta Vigo-Las Palmas, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Paris FC-Caen , Ligue 2 , ore 20:45

, , ore 20:45 Kongsvinger-Åsane , Obos-Ligaen , ore 19:00

, , ore 19:00 Jong Ajax-Volendam, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hapoel Beer Sheva-Maccabi Tel Aviv , Israele , ore 19:30

, , ore 19:30 Lazio-Torino , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Stade Lausanne-Ouchy-Thun, Challenge League Svizzera, ore 20:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 19.62 GOLDBET ; 19.58 SNAI; 19.62 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Verona-Parma, Serie A, ore 18:30