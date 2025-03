Benzina per Sinner: scoperto il suo piano diabolico

Jannik Sinner, la storia si ripete e l’epilogo potrebbe essere lo stesso: tutti i dettagli sul piano d’attacco dell’inarrestabile numero 1 al mondo.

Durante la scorsa settimana si è concesso, com’è giusto che sia, un giorno all’insegna del relax e delle passioni. Non sentimentali, ma “sportive”. Perché sarebbe sbagliato pensare che Jannik Sinner ami solo ed esclusivamente il tennis. Gli piacciono il pallone e anche lo sci, ma chi lo conosce bene saprà di sicuro che il numero 1 del mondo ha un debole anche per i motori.

Se, qualche mese fa, aveva fatto visita a Maranello, al quartier generale di Ferrari, nel cui circuito si era poi messo al volante di una macchina da corsa, stavolta ha optato per qualcosa di più soft. Senza rinunciare, tuttavia, all’adrenalina dell’alta velocità e delle curve. Il campione azzurro si è svagato al circuito di kart di Busca, in provincia di Cuneo, insieme ad un parterre di amici di lusso. Con lui c’erano l’ex pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, che partecipa al Mondiale Endurance, e il ciclista professionista Giulio Ciccone.

Insieme a loro ha corso e si è divertita, mettendo anche un po’ di benzina, perché no, ai suoi, di motori. Il rientro, a questo punto, non è poi così lontano. Tra un mese potrà finalmente tornare a giocare ed è tempo, allora, di tirare le somme e di prepararsi in vista delle sfide, sulla terra rossa e sull’erba, che verranno. Con una certezza di non poco conto nella tasca: quella di essere ancora, malgrado i tre mesi di stop, il numero 1 del mondo.

Ecco cosa ha in mente Sinner

Un vantaggio indiscutibile per il campione altoatesino, che al suo rientro in campo dovrà fare i conti, tuttavia, con i potenziali problemi derivanti dal fatto di non aver giocato una vera partita per tre, lunghissimi, mesi. Pensiero che non impensierisce neanche un po’, comunque, qualcuno che lo conosce molto bene, ossia l’ex allenatore Riccardo Piatti.

È stato proprio lui a svelare il “piano diabolico” di Sinner: “La sosta gli farà bene – ha detto il coach a Sky – come gli fece bene all’epoca la pandemia. Tornerà ancora più determinato e potrà centrare il Grande Slam“. “La pandemia è stato un disastro per il mondo, ma a lui ha fatto bene perché si è costruito. Aveva fatto la Next Gen e poi ha raggiunto i quarti a Parigi. Sinner ha le carte in regola per vincere gli Slam che gli mancano. Il team è molto forte, costruito bene, possono portarlo a vincere tutto e a fare la storia del tennis”.

“Jannik vorrebbe giocare sempre, è una macchina da guerra“, la chiosa finale, rappresentativa di come, indipendentemente da come si sia chiuso il loro rapporto, Piatti stimi ancora tantissimo il suo ex pupillo. Al punto da sognare, insieme a lui e a tutti noi, che possa centrare l’impresa titanica che, ultimamente, non è riuscita a nessuno, neppure a Novak Djokovic.