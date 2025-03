Pronostico Valencia-Maiorca: buona la quinta

Valencia-Maiorca è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Con i suoi 40 punti, e con un anticipo che così largo raramente si è visto, il Maiorca ha raggiunto la quota salvezza garantendosi per un’altra stagione la permanenza nella Liga spagnola. Un campionato importante quello degli isolani, spinti in tutto questo da quel centravanti che si chiama Muriqi (che non ci sarà perché infortunato) e che continua a segnare con regolarità.

Non riesce in nessun modo, invece, il Valencia, a disputare un’annata senza affanni. Anche stavolta i padroni di casa sono in lotta per la salvezza e in questo momento si trovano solamente un punto sopra la zona rossa, quella che vorrebbe dire retrocessione. Una situazione quasi imbarazzante per una squadra con questo appeal e con questo valore, una situazione davvero incredibile che non si riesce proprio a mettere alle spalle. Serve una vittoria e siamo convinti che in questo caso, le motivazioni, possono sì fare la differenza. Certo, con un’affermazione, il Maiorca, si metterebbe proprio a ridosso della zona Europa, ma è altrettanto vero che non erano proprio questi gli obiettivi stagionali della truppa ospite che aspirava proprio a quello che è già riuscita a fare, ovvero garantirsi una situazione di classifica serena per non pensare a cose brutte. E sappiamo tutti a cosa ci riferiamo in questo caso.

Al quinto tentativo, insomma, il Valencia dovrebbe prendersi i tre punti. Quinto tentativo sì, perché è da quattro incroci che la squadra che gioca le proprie partite interne al Mestalla non riesce ad avere la meglio contro una formazione che bada al sodo, senza troppi fronzoli.

Come vedere Valencia-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Maiorca, gara valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Valencia, senza discussioni. Troppo importanti questi tre punti per i padroni di casa che devono cercare di uscire da una situazione di classifica difficile a differenza della formazione ospite, che ha chiuso il proprio campionato alla fine di marzo. Insomma, vittoria, in una gara da meno di tre reti complessive, per i padroni di casa trascinati dall’ex Roma Sadiq: da quando è arrivato nel calciomercato invernale, la squadra è migliorata a livello offensivo.

Le probabili formazioni di Valencia-Maiorca

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Tarrega, Mosquera, Gaya; Almeida, Guerra, Barrenechea, D Lopez; Sadiq.

MAIORCA (5-4-1): Greif; Maffeo, Valjent, Copete, Raillo, Mojica; Asano, Morlanes, S Costa, Darder; Valery.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0