Pronostico Athletic Bilbao-Osasuna: fattore campo e voglia di vendetta

Athletic Bilbao-Osasuna è una partita della ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Athletic Bilbao era arrivato alla sosta con il sorriso: nel giro di pochi giorni la squadra di Ernesto Valverde è riuscita a ribaltare la Roma in Europa League conquistando un pass per i quarti ed a tornare al successo in campionato (0-1 a Siviglia), peraltro in trasferta, dove l’ultima vittoria risaliva a gennaio. Così facendo i baschi hanno aumentato il distacco nei confronti della quinta, il Villarreal, e consolidato quel quarto posto che gli consentirebbe di tornare ad assaporare l’ebbrezza di giocare in Champions League.

Di punti i Leones ne hanno 52, ben otto in più del Sottomarino Giallo, che però ha giocato una gara in meno. I giochi, insomma, sembrano essere fatti, anche perché è assai probabile che questa stagione la Liga mandi 5 squadre e non solo 4 a giocare la più importante manifestazione continentale grazie al ranking Uefa. Se Valverde e i suoi uomini dovessero riuscirci sarà merito anche di un impeccabile rendimento casalingo: il San Mamés è un fortino (8 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta).

L’Athletic, tuttavia, davanti al proprio pubblico non vince da più di un mese. E cioè dal roboante 7-1 rifilato lo scorso 23 febbraio al Real Valladolid. I Leones hanno l’occasione di tornare a regalare una gioia al loro caldissimo pubblico nella sfida con l’Osasuna, reduce da due sconfitte di fila con Getafe e Barcellona. Il club di Pamplona tra l’altro scenderà in campo a distanza di soli tre giorni dal match con i blaugrana, recupero della 27esima giornata: una gara senza storia quella di Montjuic, con la squadra di Vicente Moreno travolta 3-0 dai catalani. Più in generale, l’Osasuna non vince una partita da due mesi: dallo scorso novembre l’unica vittoria in campionato rimane quella con la Real Sociedad.

Come vedere Athletic Bilbao-Osasuna in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Osasuna, valida per la ventinovesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

La vittoria dell’Athletic non dovrebbe essere in discussione contro un avversario in difficoltà come l’Osasuna, peraltro privo di uno dei suoi migliori giocatori, il centrocampista Torrò (squalificato). I baschi vendicheranno così l’eliminazione subita lo scorso gennaio in Coppa del Re proprio per mezzo del club di Pamplona, che in quell’occasione si impose 3-2 a Bilbao.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Osasuna

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray Alvarez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Sannadi.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Ibanez, Moi Gomez; Rubén García, Budimir, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1