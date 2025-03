Pronostici Serie B 30 marzo: occhio al segno “X” in queste partite

Serie B, il Palermo è di nuovo in crisi e dovrà fare grande attenzione ad una Salernitana che è tornata a credere nella salvezza. A Cesena c’è uno scontro diretto.

In una Serie B in cui, per la prima volta dopo diverse stagioni, i playoff sembrano essere fortemente a rischio – se al termine della stagione regolare il divario in classifica tra la terza e la quarta sarà superiore a 14 punti verranno promosse direttamente le prime tre, senza disputare gli spareggi – c’è chi affannosamente cerca di rientrare quantomeno tra le prime otto e giocarsi le proprie chance nell’eventuale postseason.

Il Palermo, ad esempio, ad oggi sarebbe fuori. Un’esclusione che avrebbe del clamoroso, viste le ambizioni dei rosanero da quando, due anni fa, sono stati acquistati dalla medesima proprietà del Manchester City. Nonostante i mercati altisonanti – a gennaio è arrivato dal Venezia l’ultimo capocannoniere della cadetteria, il finlandese Pohjanpalo – la squadra di Alessio Dionisi non riesce ad ingranare.

Con le vittorie consecutive contro Cosenza e Brescia il Palermo aveva dato l’impressione di aver svoltato ma nelle ultime due giornate è tornato a deludere, raccogliendo un solo punto tra Sampdoria e Cremonese (incredibile la rimonta subita nel match coi grigiorossi, capaci di ribaltare tutto negli ultimi 20 minuti e vincere 3-2 al “Barbera”). Dionisi, confermato malgrado i rosanero siano scivolati al nono posto, si gioca parecchio nella sfida con la Salernitana all’Arechi. I granata rappresentano un’altra delusione, prova ne è l’attuale penultimo posto in classifica: salvarsi, però, è ancora possibile e i campani hanno dimostrato di essere più vivi che mai grazie ai 4 punti ottenuti tra Modena (1-0) e Bari (0-0). La salvezza dovrà passare giocoforza dai match casalinghi, dove la Salernitana ha conquistato il grosso dei punti (22 su 30). Immaginiamo perciò una gara più combattuta del previsto: per un Palermo così in difficoltà non sarà scontato fare bottino pieno.

Le previsioni sulle altre partite

Va a caccia di punti importanti in ottica playoff anche il Bari, al momento ottavo e a +1 sui siciliani. Nel 2025 i Galletti hanno perso solo con la Juve Stabia ma devono fare i conti con una pericolosa “pareggite”: i biancorossi si sono divisi la posta in palio ben 16 volte e sono la squadra che ne ha collezionati di più insieme al Catanzaro.

A Carrara potrebbe arrivare il quarto pareggio consecutivo dopo quelli con Sampdoria, Sassuolo e Salernitana contro un avversario che sta provando a costruire la salvezza tra le mura amiche. La Carrarese, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione – ma comunque solo a +1 sulla quintultima – è settima per rendimento interno. Il match più interessante però va in scena al “Manuzzi”, dove si daranno battaglia Cesena e Juve Stabia, rispettivamente settima e sesta in classifica. Entrambe sono andate al di là delle aspettative, considerando che parliamo di due neopromosse: i playoff sarebbero il giusto premio sia per i romagnoli che per i campani. Il Cesena in casa è imbattuto da dicembre e molto probabilmente riuscirà ad evitare la sconfitta ma dopo due clean sheet casalinghi di fila stavolta potrebbe incassare almeno un gol.

Serie B: possibili vincenti

Cesena o pareggio (in Cesena-Juve Stabia)

Carrarese o pareggio (in Carrarese-Bari)

Salernitana o pareggio (in Salernitana-Palermo)

La partita da almeno due gol complessivi

Cesena-Juve Stabia

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Juve Stabia

Salernitana-Palermo

La partita da meno di tre gol complessivi

Carrarese-Bari

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Cesena-Juve Stabia è quotato a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Carrarese-Bari è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI