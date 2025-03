Macumba Sinner, mission impossible: per riuscirci dovrà farsi in quattro

Jannik Sinner, dovrà farsi in quattro per portare a casa il risultato cui ambisce: ecco perché la situazione è diventata ancora più complicata.

No. Non ha i superpoteri, nel caso vi fosse venuto il dubbio. E non ha neanche frequentato un corso di magia nera, benché i risultati delle ultime settimane sembrassero suggerirlo. Nulla di tutto ciò. Molto semplicemente, ironia della sorte, è proprio nel momento più difficile della sua carriera che Jannik Sinner sta raccogliendo i frutti del suo durissimo lavoro e, in particolar modo, dei successi ottenuti durante la scorsa stagione.

Il numero 1 del mondo ha vinto talmente tanti di quei tornei, e incamerato, di conseguenza, un numero abnorme di punti, che ci vorrà praticamente un miracolo perché qualcuno possa riuscire a schiodarlo dal suo trono. Il rischio che uno dei suoi principali competitor potesse sorpassarlo, durante questo periodo di inattività dovuto ai tre mesi di sospensione, era concreto, ma poi, si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Ne sa qualcosa Carlos Alcaraz, che a parte la vittoria a Rotterdam ha deluso le aspettative dei tifosi, ma, soprattutto, Alexander Zverev, che era quello aritmeticamente più vicino al fenomeno altoatesino. Peccato solo – o meglio, buon per Sinner – che, dopo gli Australian Open, il numero 2 del mondo non sia stato più lo stesso. Quel ceffone ricevuto in finale da Jannik gli ha fatto talmente male da averlo, in qualche modo, scoraggiato. E da compromettere, come se non bastasse, il prosieguo della sua stagione.

Sorpasso Sinner, non è ancora detta l’ultima parola

I detrattori, Nick Kyrgios, in primis, dovranno quindi farsene una ragione: il nativo di San Candido resterà in vetta, con ogni probabilità, fino al mese di maggio. Quasi sicuramente rientrerà in campo da numero 1 nonostante a quel punto saranno passati 3 mesi dall’ultimo match giocato, il che è un po’ un piccolo miracolo, se vogliamo.

Zverev ha ancora, però, una piccolissima opportunità. Al tedesco, allo stato attuale, servono 2235 punti per sorpassare Jannik prima che scocchi l’ora del suo ritorno in campo. Per macinare così tanti in un lasso di tempo tanto breve dovrà farsi, però, letteralmente in 4. Anzi, in 3, perché tanti sono i tornei che gli toccherà vincere per arrivare in vetta e spodestare Sinner.

Sascha dovrà vincere, nello specifico, il Masters 1000 di Montecarlo, tanto per cominciare, ma dovrà imporsi anche a Monaco di Baviera e a Madrid. Non sarà esattamente una passeggiata, insomma, e per come sta giocando appare inverosimile, in tutta franchezza, che possa spingersi fino a questo punto. Ma nel tennis, come nella vita, si sa, tutto può succedere.