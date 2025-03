I pronostici di domenica 30 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 30 marzo, in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, c’è pure la FA Cup.

Questa domenica di Serie A propone due partite molto importanti per il vertice della classifica: Fiorentina-Atalanta e Napoli-Milan, incroci pericolose tra squadre in lotta per lo Scudetto e per la qualificazione alla prossima Champions League.

Per la Dea quella di Retegui è un’assenza non da poco ma Gasperini ha comunque diverse armi che possono far male alla Fiorentina, allo stesso tempo più solida ed equilibrata dopo il passaggio a tre dietro. La sensazione è che, come all’andata – terminata 3-2 per l’Atalanta – si assisterà ad un saliscendi di emozioni, come del resto è sempre accaduto negli ultimi tre precedenti in campionato in cui non sono stati mai segnate meno di 5 reti.

Da qualche anno il “Maradona” è una sorta di “oasi felice” per il Milan, imbattuto da ben 7 partite tra le varie competizioni nell’impianto partenopeo. Ci riuscirà anche stavolta? Napoli favorito ma ipotizziamo un match comunque aperto e pure movimentato, dal momento che un pareggio – considerando le esigenze di classifica di entrambe le squadre – servirebbe a poco. I rossoneri, poi, hanno fatto sempre registrare il segno “Over 2.5” nelle ultime cinque gare, trovando costantemente la via del gol. Da metà gennaio, invece, l’unica volta che il Napoli ha tenuto la porta inviolata è stato due settimane fa contro il Venezia.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, il Veggente ha inoltre scelto queste altre partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Barcellona-Girona di Liga, Borussia Dortmund-Mainz di Bundesliga, Bournemouth-Manchester City di FA Cup e PSV-Ajax di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Cagliari-Monza, Serie A, ore 12:30

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Osasuna, Liga, ore 18:30)

(in Athletic Bilbao-Osasuna, ore 18:30) Inter (in Inter-Udinese, Serie A, ore 18:00)

(in Inter-Udinese, ore 18:00) Feyenoord (in Feyenoord-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 16:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Girona , Liga , ore 16:15

, ore 16:15 Borussia Dortmund-Mainz , Bundesliga , ore 18:30

, , ore 18:30 Bournemouth-Manchester City, FA Cup, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSV-Ajax , Eredivisie , ore 14:30

, , ore 14:30 Fiorentina-Atalanta , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 Napoli-Milan, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Fiorentina-Atalanta, Serie A, ore 15:00