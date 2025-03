Pronostico Lecce-Roma: anche i precedenti parlano chiaro

Lecce-Roma è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nessuno, nei principali campionati europei, ha conquistato più punti della Roma nel 2025. Un numero che fa quasi impressione, se consideriamo in quale stato Claudio Ranieri trovò il club giallorosso quando subentrò a Ivan Juric a novembre. Eppure all’esperto tecnico romano sono bastati pochi mesi per rimettere le cose a posto e far in modo che la Roma tornasse a lottare per un posto in Europa. Addirittura, dopo la sesta vittoria di fila (1-0 al Cagliari due settimane fa), i capitolini sono rientrati ufficialmente in corsa per la Champions League: il Bologna quarto, infatti, è distante solo 4 punti.

Il calendario che hanno davanti Pellegrini non è dei più facili – all’orizzonte ci sono parecchi scontri diretti – ma questa Roma è completamente un’altra squadra rispetto a quella dello scorso autunno, finita clamorosamente a flirtare con la zona retrocessione. L’eliminazione, dolorosa, dall’Europa League per mezzo dell’Athletic Bilbao non sembra aver lasciato strascichi, anche se il giorno dopo la sfida con il Cagliari è arrivata la “mazzata” dell’infortunio di Paulo Dybala, costretto ad operarsi ed impossibilitato a rientrare in questa stagione. Ranieri e i suoi uomini vogliono dimostrare di poter fare a meno del giocatore più talentuoso e tenteranno di allungare la striscia vincente contro un Lecce in piena crisi prima di due sfide da brividi contro Juventus e Lazio. I salentini sono reduci da quattro sconfitte di fila – l’ultima a Marassi con il Genoa – ed hanno quasi dilapidato completamente il vantaggio che avevano accumulato sulla terzultima. È ancora di 3 lunghezze il distacco dall’Empoli ma se prima l’obiettivo salvezza sembrava alla portata adesso la squadra di Marco Giampaolo rischia di ritrovarsi di nuovo nei guai.

Lecce-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Giampaolo, ad eccezione del lungodegente Marchwinski. I dubbi del tecnico salentino riguardano la difesa, dove si contenderanno una maglia Jean e Gaspar, ed il centrocampo: Berisha è favorito su Pierret. Davanti l’ormai rodato tridente formato da Tete Morente, Krstovic e Pierotti.

Ranieri spera di recuperare Celik, ma a Lecce saranno assenti, oltre a Dybala, gli altri infortunati Rensch, Salah-Eddine e Abdulhamid. Il tecnico punta forte su Soulé, tra i migliori nelle ultime partite, che affiancherà Pellegrini sulla trequarti. Ballottaggi in difesa (Hummels-Nelsson) e in attacco, con Shomurodov che insidia Dovbyk.

Come vedere Lecce-Roma in diretta tv e in streaming

Lecce-Roma è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Anche i precedenti suggeriscono di stare dalla parte dei giallorossi capitolini: il Lecce infatti non batte la Roma dal 2012. Gli uomini di Giampaolo nelle ultime due partite si sono svegliati offensivamente parlando dopo essere rimasti a secco per quattro gare di fila ma non sarà facile scalfire una difesa, quella di Ranieri, che negli ultimi sei turni ha subito un solo gol. Stuzzica il segno “Under 2.5”.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

In Lecce-Roma le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-1