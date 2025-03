Pronostico Inter-Udinese: le motivazioni incidono più delle assenze

Inter-Udinese è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tre punti sul Napoli e sei sull’Atalanta, piegata 2-0 a Bergamo (Carlos Augusto e Lautaro) nell’ultima giornata prima della sosta. Non poteva chiedere di meglio il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: la sua Inter due settimane fa potrebbe aver messo a segno il colpo scudetto, respingendo l’assalto di una delle due squadre ancora in corsa per il tricolore ed approfittando di un nuovo passo falso dei partenopei, fermati dal Venezia.

Davanti ai campioni d’Italia in carica però ci sono due mesi intensissimi, nei quali a differenza delle concorrenti dovranno giocare più partite, essendo ancora impegnati su tre fronti (campionato, Champions League e Coppa Italia). Sarà un vero tour de force, infatti, quello che attende i nerazzurri: all’orizzonte ci sono le doppie sfide con il Milan in semifinale di Coppa Italia e con il Bayern Monaco nei quarti di Champions. Quattro partite che inevitabilmente porteranno via tante energie. Fondamentale, dunque, non sbagliare gare sulla carta alla portata come quella con l’Udinese a San Siro, da vincere a tutti i costi per mettere ulteriore pressione al Napoli, che qualche ora dopo affronterà il Milan al “Maradona”. I friulani, una volta raggiunta la quota dei 40 punti, dovranno fare attenzione alla cosiddetta sindrome da “pancia piena”. Con la salvezza già acquisita e la zona Europa troppo lontana non sarà semplice trovare motivazioni da qui a maggio. Lo abbiamo visto nell’ultima giornata contro il Verona, capace di espugnare il Bluenergy Stadium (0-1) ed interrompere la lunga serie positiva dei bianconeri, che non perdevano da gennaio.

Inter-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

È stata una sosta agrodolce per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha ritrovato gli esterni Darmian e Dimarco, che si sistemeranno sulle fasce ma allo stesso tempo non potrà contare su due titolarissimi come Dumfries e Lautaro Martinez, infortunati, assenze che si sommano a quella, pure assai pesante, dello squalificato Bastoni. Rimane qualche flebile speranza per l’attaccante argentino, rientrato subito in Italia – non ha giocato nessuna delle due gare con la nazionale – ma sarà probabilmente valutato il giorno stesso. In attacco, accanto a Thuram, giocherà uno tra Arnautovic e Correa.

Nell’Udinese dovrebbe recuperare in extremis Thauvin, già assente contro il Verona. Anche a San Siro Runjaic confermerà il 4-4-2: sull’out destro di centrocampo è ballottaggio tra Ekkelenkamp e Payero.

Come vedere Inter-Udinese in diretta tv e in streaming

Inter-Udinese è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Terzo scontro stagionale tra Inter e Udinese, che lo scorso dicembre si sono affrontate pure in Coppa Italia. In Friuli, a settembre, finì 3-2 per i nerazzurri, ma la squadra di Inzaghi ha avuto la meglio anche a San Siro, in quell’occasione tenendo pure la porta inviolata (2-0). L’Inter rimane favorita nonostante le importanti assenze e non è da escludere che faccia registrare un altro clean sheet contro un’Udinese che ha segnato solamente tre gol nelle ultime quattro giornate.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Solet, Bijol, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-0