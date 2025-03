Pronostico Fiorentina-Atalanta: Dea e Viola non invertono il trend

Fiorentina-Atalanta è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il sogno scudetto per l’Atalanta potrebbe essere definitivamente svanito nello scontro diretto di due settimane fa contro l’Inter, che si è confermata ancora una volta la “bestia nera” dei bergamaschi. Nel match che avrebbe potuto far volare in vetta la Dea a soli due mesi dalla fine del torneo, ad avere la meglio sono stati i nerazzurri meneghini, corsari 2-0 al Gewiss Stadium. Gian Piero Gasperini – secondo gli ultimi rumors tra i papabili per allenare la Roma dalla prossima stagione – è uscito per l’ennesima volta sconfitto dal confronto con il collega Simone Inzaghi, ancora imbattuto contro di lui (7 vittorie e 2 pareggi nei precedenti).

Sono 6, adesso, i punti che separano l’Atalanta, terza, dall’Inter capolista. Per provare a riavvicinarsi de Roon e compagni dovranno migliorare il rendimento casalingo. Davanti ai propri tifosi, infatti, la Dea non vince addirittura da dicembre, almeno per quanto riguarda il campionato.

Discorso diverso, invece, per le trasferte. Nelle ultime tre partite fuori casa sono arrivate solo goleade, ben 14 gol complessivi realizzati tra Verona, Empoli e Juventus e neanche uno subito. Dovrà fare attenzione la Fiorentina in quello che è senza dubbio il match clou di giornata insieme alla gara del “Maradona” tra Napoli e Milan. Raffaele Palladino però dopo l’ennesima rivoluzione tattica sembra aver trovato nuovamente la quadra, allontanando le voci di esonero. La Viola prima della sosta ha vinto due gare dal peso specifico non indifferente, superando il turno in Conference League (rimonta sui greci del Panathinaikos) e travolgendo l’ultima Juventus di Thiago Motta, crollata 3-0 a Firenze in una delle sfide più attese e sentite dalla tifoseria gigliata. Il successo sui bianconeri è stato salutare pure per la classifica, con la Fiorentina che pur rimanendo ottava fa ancora parte del gruppone di squadre in lotta per un posto nell’Europa che conta.

Fiorentina-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino sembra orientato a confermare lo stesso undici della sfida con la Juventus. Pablo Marì centrale di difesa tra Ranieri e Pongracic, Fagioli e Mandragora in mezzo di fianco a Cataldi ed in attacco la coppia formata da Gudmundsson e Kean, quest’ultimo reduce dalla strepitosa doppietta rifilata alla Germania con la maglia della nazionale. Tutti a disposizione dopo la sosta, ad eccezione di Colpani.

Dall’altro lato, Gasperini dovrà rinunciare a Retegui: il centravanti italoargentino, che non ha potuto prendere parte agli impegni della nazionale azzurra, ne avrà ancora per qualche giorno. Sarà un attacco “leggero”, dunque, quello della Dea a Firenze, formato da Brescianini (in ballottaggio con Samardzic), De Ketelaere e Lookman. Sulla corsia destra Bellanova dovrebbe spuntarla su Ruggeri.

Come vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Atalanta, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Punti pesanti in palio per entrambe, ancora non del tutto fuori dalle rispettive corse (Europa e scudetto). Per la Dea quella di Retegui è un’assenza non da poco ma Gasperini ha comunque diverse armi che possono far male alla Fiorentina, allo stesso tempo più solida ed equilibrata dopo il passaggio a tre dietro. La sensazione è che, come all’andata – terminata 3-2 per l’Atalanta – si assisterà ad un saliscendi di emozioni, come del resto è sempre accaduto negli ultimi tre precedenti in campionato in cui non sono stati mai segnate meno di 5 reti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, de Roon, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2