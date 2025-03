Pronostico Cagliari-Monza: finisce come all’andata

Cagliari-Monza è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sarà indigesto il pranzo domenicale per i tifosi del Monza. La trasferta di Cagliari potrebbe sancire l’addio alle ultime possibilità di un avvicinamento alla zona salvezza. Non che ci siano grosse speranze di permanenza per la squadra di Nesta che da qui alla fine dovrebbe vincere almeno cinque partite per sperare e forse potrebbero anche non bastare. E sappiamo come sia complicato.

Il Cagliari, inoltre, in casa, è una squadra forte. Temibile. Una squadra che dimostra come la salvezza si può costruire facendo ogni tanto qualche punto in trasferta ma essere tosti davanti al proprio pubblico. E in trasferta, il Cagliari, ha vinto anche in Brianza, due a uno il finale, dimostrando di essere superiore ad una squadra che ha sbagliato quasi tutte le scelte fatte dall’inizio dell’anno fino ad ora. E sbagliando le scelte si retrocede, ovviamente.

Come detto sopra, quindi, ci appare quella dell’Isola una gara abbastanza indirizzata nella quale, anche le motivazioni, alla fine faranno la differenza. Siamo certi che anche i giocatori del Monza hanno capito che le possibilità di salvarsi – dopo il pareggio contro il Parma prima della sosta – sono ridotte al minimo. Mentre dall’altro lato con tre punti il Cagliari si avvicinerebbe sensibilmente alla quota salvezza.

Come vedere Cagliari-Monza in diretta tv e in streaming

Cagliari-Monza, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Cagliari è quotata a 1.67 su Goldbet, Lottomatica e 1.65 su Snai.

Il pronostico

Entrambe dovrebbero riuscire nell’arco dei 90 minuti a trovare la via della rete. Ma i tre punti con poche discussioni nel merito se li prenderà il Cagliari di Nicola mettendo di fatto la parola fine a quelle che erano e sono le ultime, e poche, possibilità di salvezza del Monza.

Le probabili formazioni di Cagliari-Monza

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palomino; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1