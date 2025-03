Pronostico Betis-Siviglia: succederà dopo 7 anni

Betis-Siviglia è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Non succede dal 2 settembre del 2018. Quasi sette anni. Sembra impossibile, ma è davvero così. Impossibile perché il Siviglia, la squadra che giocherà in “trasferta” questo derby, nel corso degli ultimi anni di problemi ne ha avuti parecchi e si è trovata invischiata nella lotta alla retrocessione rischiando anche di andare in Segunda, eppure, quando incontro i cugini del Betis, scatta qualcosa.

Da quella data, in campionato, il Betis non vince una stracittadina andalusa. Ne ha vinta una in Coppa del Re, ma quando le due formazioni scendono in campo per la Liga è come se succedesse qualcosa. Ebbene, crediamo che dopo tutto questo punto si possa materializzare quello che come detto prima non capita da moltissimo, troppo tempo.

La classifica ci parla chiaro pure stavolta. Sì, è vero, parlava chiaro anche negli altri anni. Ma i padroni di casa sono al sesto posto e sognano il quinto alla fine della stagione e, perché no, magari arrampicarsi anche più in alto cercando di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League, difficile, ma non impossibile. E poi c’è anche il momento di forma che ci dice che questa partita potrebbe davvero finire in maniera diversa rispetto alle ultime volte: Il Betis viene da 6 risultati utili di fila dei quali, cinque, sono vittorie. A differenza degli ospiti, che hanno perso prima della sosta contro il Bilbao. Insomma, è arrivata l’ora di sfatare un tabù bello grosso.

Il pronostico

Sette anni dopo i tifosi del Betis, finalmente, potranno esultare per una vittoria nel derby di campionato. Sì, è passato troppo tempo e anche se il Siviglia venderà cara la pelle, questa volta avrà davvero poche possibilità di uscire indenne. Gara da 1.

Le probabili formazioni di Betis-Siviglia

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Llorente, Natana, Perraud; Altimira, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Hernandez.

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Nuguez, Agoume, Sow; Lukebakio, Romero, Ejuke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0