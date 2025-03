Pronostico Barcellona-Girona: il festival del gol

Barcellona-Girona è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Barcellona ha fatto il suo nel recupero giocato giovedì sera: ha vinto, non sprecando tante energie, e ha messo la testa davanti a tutti nel massimo campionato spagnolo. E adesso i turni positivi, tra campionato e Champions League, sono davvero tanti per gli uomini di Flick.

Ha perso Dani Olmo per infortunio l’allenatore tedesco, è vero. Ma recupererà Raphinha, che giovedì non è sceso in campo per via, ovviamente, di un ritorno in Europa di qualche ora prima dopo la gara del suo Brasile. Tutto è andato come doveva andare, parliamo ovviamente del risultato e il primo posto attuale in classifica in solitaria, in attesa della gara del Real Madrid di oggi contro il Leganes, è la normale conseguenza di quello che si sta vedendo: una squadra che gioca bene, che segna con regolarità, e che chiude quando vuole le partite. E contro il Girona, visti anche i precedenti, ci aspettiamo un vero e proprio festival del gol.

Gli ospiti ovviamente non solo quella squadra che lo scorso anno ha conquistato la qualificazione alla Champions: i miracoli succedono solo una volta. Ma quando il Girona vede il Barcellona trova sempre la via del gol. Negli ultimi tre incroci tra queste due squadre in una occasione ne sono stati segnati cinque, nelle altre due la bellezza di sei. Finirà con molte reti anche nel pomeriggio di domenica.

Il pronostico

Non è in discussione la vittoria del Barcellona. Gli uomini di Flick continueranno ad inanellare risultati utili. Come non è discussione il fatto che sarà almeno un match da tre reti complessive. Forse quattro. E anche il Girona dovrebbe trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Barcellona-Girona

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Garcia, Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Martinez, Blind, Krejci, Gutierrez; Herrera, Arthur, Martin; Tsyngakov, Miovski, Dajnuma.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1