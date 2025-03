I pronostici di sabato 29 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 29 marzo, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, c’è pure la FA Cup.

In un primo momento sembrava che la sfida con il Genoa dovesse essere l’ultima chance per Thiago Motta ma evidentemente in casa Juventus hanno deciso che la sosta per le nazionali fosse il momento giusto per cambiare allenatore. Dunque via l’italobrasiliano – fatali, per lui, le due nettissime sconfitte con Atalanta e Fiorentina, che hanno rifilato ben 7 gol complessivi alla Vecchia Signora senza subirne nessuno – e dentro Igor Tudor, che ha accettato di ricoprire il ruolo di traghettatore – per il momento – fino al Mondiale per Club.

Al tecnico croato, che conosce molto bene l’ambiente Juve frequentato sia da calciatore che da allenatore (nel 2020-21 era nello staff di Andrea Pirlo), la società ha chiesto il minimo indispensabile, ovvero terminare il campionato tra le prime quattro e dunque qualificarsi alla prossima Champions League. Il Genoa è una squadra solida e in fiducia ma non si può sottovalutare la voglia di riscatto della Juventus, che rispetto al Grifone si presenta a questo match con tante motivazioni in più. Senza dimenticare, poi, la “scossa” generata da un allenatore carismatico come Tudor e dalla voglia di riscatto da parte dei calciatori che erano ormai in rotta di collisione con Thiago Motta.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste altre partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Reims-Marsiglia di Ligue 1, Eintracht Francoforte-Stoccarda, Borussia Monchengladbach-Lipsia e Hoffenheim-Augsburg di Bundesliga, Real Madrid-Leganes di Liga e Brighton-Nottingham di FA Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Como-Empoli, Serie A, ore 15:00

Vincenti

Real Sociedad (in Real Sociedad-Valladolid, Liga, ore 14:00)

(in Real Sociedad-Valladolid, ore 14:00) Juventus (in Juventus-Genoa, Serie A, ore 18:00)

(in Juventus-Genoa, ore 18:00) Cremonese (in Cremonese-Cittadella, Serie B, ore 17:15)

(in Cremonese-Cittadella, ore 17:15) Sassuolo (in Sassuolo-Reggiana, Serie B, ore 19:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Reims-Marsiglia , Ligue 1 , ore 17:00

, ore 17:00 Eintracht Francoforte-Stoccarda , Bundesliga , ore 18:30

, , ore 18:30 Real Madrid-Leganes, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Borussia Monchengladbach-Lipsia , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Hoffenheim-Augsburg , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Brighton-Nottingham F., FA Cup, ore 18:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.47 GOLDBET ; 9.51 SNAI; 9.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Monaco-Nizza, Ligue 1, ore 21:05