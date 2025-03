Pronostico Juventus-Genoa: la “scossa” fa immediatamente effetto

Juventus-Genoa è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In un primo momento sembrava che la sfida con il Genoa dovesse essere l’ultima chance per Thiago Motta ma evidentemente in casa Juventus hanno deciso che la sosta per le nazionali fosse il momento giusto per cambiare allenatore. Dunque via l’italobrasiliano – fatali, per lui, le due nettissime sconfitte con Atalanta e Fiorentina, che hanno rifilato ben 7 gol complessivi alla Vecchia Signora senza subirne nessuno – e dentro Igor Tudor, che ha accettato di ricoprire il ruolo di traghettatore – per il momento – fino al Mondiale per Club.

Al tecnico croato, che conosce molto bene l’ambiente Juve frequentato sia da calciatore che da allenatore (nel 2020-21 era nello staff di Andrea Pirlo), la società ha chiesto il minimo indispensabile.

E cioè riagguantare quel quarto posto che non è più sicuro dopo il sorpasso del Bologna, coi bianconeri scivolati al quinto a -1 dai felsinei. Tudor, con il suo mix tra pragmatismo, aggressività e soprattutto verticalità, dovrà cercare pure di restituire certezze ad una squadra che era evidentemente entrata in confusione e che non era più in sintonia con l’allenatore. Servono solo i tre punti contro un Genoa che grazie al successo con il Lecce, battuto 2-1 a Marassi, ha raggiunto la cosiddetta quota della tranquillità (35 punti). Una passerella niente male per l’ex Juve Patrick Vieira, oggi sulla panchina rossoblù e principale artefice della salvezza del Grifone. Da quando c’è il tecnico francese in panchina il Genoa ha perso solo 4 volte, tutte contro squadre che lottano per lo scudetto oppure per l’Europa (Napoli, Roma, Fiorentina e Inter).

Juventus-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

La difesa a tre è sempre stata un marchio di fabbrica di Tudor ed è probabile che apporti questa novità già dal primo match. Dietro, insieme a Kalulu e Gatti, dovrebbe giocare Renato Veiga, mentre in attacco riecco Vlahovic dal 1′ (Tudor ha sempre detto di stimare il serbo, finito in panchina negli ultimi mesi dell’era Motta), supportato da Yildiz e Kolo Muani. In mezzo il duello è tra Locatelli e Koopmeiners, sulla fascia sinistra invece molto dipenderà dalle condizioni dell’acciaccato Cambiaso: Weah e McKennie saranno i due esterni?

Dall’altro lato, Vieira è senza Messias, Cornet e Cuenca ma molti sono in dubbio per la sfida dello Stadium. Chi rischia di non esserci è l’ex Miretti, tornato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un fastidio al ginocchio. Sull’out sinistro di difesa Matturro prenderà il posto dello squalificato Martin, mentre in mezzo è ballottaggio tra Masini e Badelj. Torna a disposizione Thorsby, che si accomoderà in panchina.

Come vedere Juventus-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Genoa, in programma sabato alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216).

Il pronostico

Due pareggi e una vittoria bianconera negli ultimi tre precedenti, con i rossoblù che non hanno mai avuto la meglio allo Stadium da quando la Vecchia Signora ha cambiato “casa”. Il Genoa è una squadra solida e in fiducia ma non si può sottovalutare la voglia di riscatto della Juventus, che rispetto al Grifone si presenta a questo match con tante motivazioni in più. Senza dimenticare, poi, la “scossa” generata da un allenatore carismatico come Tudor: Juventus favorita in una gara in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Renato Veiga; Weah, Thuram, Koopmeiners, Savona; Yildiz; Kolo Muani, Vlahovic.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Masini, Frendrup; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0