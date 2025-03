Pronostico Espanyol-Atletico Madrid: interrotta la costante

Espanyol-Atletico Madrid è una gara della ventinovesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

L’unica cosa certa che sappiamo e che, nonostante l’eliminazione ai rigori, con clamorose polemiche per via del rigore con il doppio tocco di Alvarez, l’Atletico Madrid ha messo alle spalle la delusione e si tufferà come non mai nel campionato. La classifica della Liga spagnola, infatti, ci dice serenamente che gli uomini di Simeone possono dire la loro fino alla fine.

Anche perché Barcellona e Real Madrid, che sono davanti, hanno gli impegni di Champions che, vuoi o non vuoi, toglieranno molte energie sia mentali che fisiche. E di questo i Colchoneros ne possono approfittare. Evidente che molto, se non tutto, visti anche gli impegni agevoli delle due battistrada, passi dalla trasferta sul campo dell’Espanyol di Barcellona. Un match sulla carta tutt’altro che agevole, che arriva dopo la pausa per le nazionali quindi ancora più ricco di insidie, ma che, nonostante tutto, gli uomini del Cholo non dovrebbero in nessun modo sbagliare.

Gli ultimi tre incroci tra queste due formazioni sono stati praticamente una costante: tre pareggi consecutivi. Prima, sia in casa che in trasferta, era stato l’Atletico a portarsi a casa l’intera posta in palio e in entrambi i casi con un 2-1 finale. Bene, detto questo, siamo quasi certi che la costante verrà interrotta e che si potrebbe pure rivedere, come risultato finale, quello che s’è visto nel corso degli ultimi precedenti.

Il pronostico

Superare questo ostacolo per l’Atletico Madrid significherebbe rimanere attaccato, nella peggiore delle ipotesi, alle formazioni che stanno davanti. E poi giocarsi davvero il tutto per tutto nelle gare successive. In sfide del genere il carisma di Simeone potrebbe fare la differenza. Quindi la vittoria madrilena, contro una squadra nettamente meno forte, è nell’ordine delle cose. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Espanyol-Atletico Madrid

ESPANYOL (4-4-2): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Jofre, Exposito, Gonzalez, Puadro; Kral, Jaen.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Mandava; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2