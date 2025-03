I pronostici di venerdì 28 marzo: Serie B, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 28 marzo: ci sono gli anticipi di Serie B, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche Zweite Liga, Championship e altri campionati minori.

Un solo obiettivo rimasto: la Bundesliga. Il Bayer Leverkusen dopo l’eliminazione dalla Champions League per via del Bayern Monaco, primo in campionato con sei punti di vantaggio, cercherà, battendo il Bochum nell’anticipo, di mettere pressione alla squadra di Kompany che per via di alcuni risultati così, altalenanti, ha lasciato qualche spiraglio di rimonta.

Le possibilità di rimonta sono aumentate proprio per merito del Bochum che ha battuto il Bayern Monaco due giornate fa, sfruttando la superiorità numerica, e che per questo andrà rispettato dalle “asperine”. Vittoria comunque ampiamente alla portata contro la peggiore squadra del campionato per Expected Goals concessi, addirittura 53.11.

I pronostici sulle altre partite

Il Francia il campionato ritorna con un match d’alta classifica. Strasburgo e Lione occupano rispettivamente il settimo e il quinto posto della graduatoria e non sono molto distanti dal secondo posto, quello che per il momento è del Marsiglia. C’è un dato particolare che viene fuori andando ad analizzare quelli che sono stati gli ultimi confronti tra queste due formazioni: quando si affrontano, nella maggior parte dei casi (è successo 7 volte negli ultimi 8 incroci), Strasburgo e Lione trovano entrambe la via della rete.

In Serie B lo Spezia ha un’occasione d’oro in casa contro il Brescia: i tre punti gli permetterebbero di avvicinare il Pisa secondo. Appuntamento con i tre punti da non perdere anche per il Fenerbahce di Mourinho, in lotta con il Galatasaray per la vittoria del campionato turco. Contro il Bodrumspor vittoria alla portata, così come per il Benfica – in lotta con lo Sporting per la vittoria del titolo portoghese – ospite del Gil Vicente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Sheffield United-Coventry, Championship, ore 21:00

Vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Bochum, Bundesliga , ore 20:30)

(in Bayer Leverkusen-Bochum, ore 20:30) Fenerbahce (in Bodrumspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 18:30)

(in Bodrumspor-Fenerbahce, ore 18:30) Benfica (in Gil Vicente-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15)

(in Gil Vicente-Benfica, Primeira Liga, ore 21:15) Spezia (in Spezia-Brescia, Serie B, ore 20:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Amburgo-Elversberg, Zweite Liga, ore 18:30

Zweite Liga, ore 18:30 Gil Vicente-Benfica , Primeira Liga, ore 21:15

, Primeira Liga, ore 21:15 Bayer Leverkusen-Bochum, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Khor-Umm Salal , Stars League , ore 19:00

, , ore 19:00 Konyaspor-Gaziantep , Super Lig , ore 18:30

, , ore 18:30 Strasburgo-Lione, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 16.05 GOLDBET ; 16.18 SNAI; 16.05 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+GOL in Strasburgo-Lione, Ligue 1, ore 20:45