Dal Milan alla Juve: lo scippo è pronto. Nonostante quello che è stato un cambio in panchina assai recente, le cose sono ancora in movimento

Igor Tudor, tecnico che ha preso il posto di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, debutterà domani pomeriggio contro il Genoa. Ha firmato fino al Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio e poi si vedrà. La Juve si è tenuta la possibilità, con 500mila euro – visto che nell’accordo c’è una clausola di rinnovo qualora venisse raggiunta la qualificazione alla prossima Champions League – di liberarsi del croato per puntare su un altro allenatore.

E sappiamo tutti che dalle parti di Torino c’è un sogno, il classico segreto di Pulcinella. Si sogna il grande ritorno, quello che cambierebbe senza dubbio, pure quello che sta facendo quest’anno, la percezione dei bianconeri anche con le altre squadre. Sì, avete capito che parliamo di Antonio Conte: l’attuale allenatore del Napoli, che con gli azzurri in Campania si sta giocando lo scudetto con l’Inter, è il trainer che Giuntoli vorrebbe prendere il prossimo anno, facendo un evidente passo indietro rispetto a quello che era il suo pensiero la passata estate quando, Conte libero, avrebbe firmato per la Juventus senza problemi. Ma si virò su Motta, fallendo miseramente nell’obiettivo di un cambio di Dna bianconero. Da quelle parti è davvero difficile modificare il pensiero. L’unico cosa che conta è vincere, poi come arrivano i risultati poco importa.

Dal Milan alla Juve: ecco Conte

Conte piace a tutti. Alla Roma, ad esempio, alla ricerca di un tecnico sostituto di Ranieri che si siederà dietro la scrivania a prendere delle decisioni. Ma anche al Milan che, nonostante l’arrivo di Conceicao ha già deciso di cambiare nuovamente. Ma i rossoneri sembrano aver capito che ci sono pochissime speranze per il pugliese e quindi avrebbero virato su Massimiliano Allegri, anche se lo stesso livornese, parlando con Galeone, avrebbe detto che in rossonero non ci andrà e l’ex mentore lo ha spiattellato al Corriere della Sera qualche giorno fa.

Insomma, intrecci di panchine in alto mare per il momento, anche se l’unica destinazione che al momento appare possibile per Conte è proprio quella torinese. Sempre se dovesse lasciare il Napoli, ovvio. Cosa non certa, ma il fatto che Kvara lo scorso mese di gennaio non sia stato sostituito degnamente ha fatto un po’ storcere il naso. Conosciamo tutti il carattere di Conte, se c’è da sbattere la porta non si tira indietro.