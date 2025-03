Pronostico Venezia-Bologna: continua il sogno Champions

Venezia-Bologna è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quattro vittorie consecutive. E prima della sosta una Lazio distrutta dalla forza di una squadra che non sembra avere, in questo momento, nessuna possibilità di essere fermata. Sì, la sosta di solito si porta dietro qualche incognita, ma il Bologna ha avuto pochi uomini in giro per le nazionali, quindi sì, le possibilità che Italiano possa aver lavorato bene sono davvero tante. Certo, c’ è Castro squalificato, ma Dallinga che giocherà dal primo minuto sembra aver trovato le misure.

Quando si è in ballo si balla, c’è poco da dire. E questa squadra, che lo scorso anno era riuscita a fare il massimo, si sta ripetendo anche in maniera del tutto inaspettata visto il cambio tecnico in primis, viste le differenze di rosa rispetto all’anno scorso. Il Venezia, dal proprio canto, si presenta sì a questo match forti di 4 pareggi di fila – e in casa la squadra di Di Francesco ne ha fermate diverse di big – ma il Bologna, come detto, sembra avere davvero una marcia in più. E poi, a differenza di quanto successo col Napoli, ad esempio, gli emiliani di pressioni ne hanno davvero poche e possono riuscire a prendersi l’intera posta in palio.

Già nella gara d’andata – un tre a zero senza storia – si è vista la differenza tecnica confermata anche da quella che è la classifica attuale. E questa netta differenza la rivedremo anche nella gara di sabato pomeriggio. La vittoria esterna è senza dubbio alla portata di una delle squadre più in forma del campionato. Anzi, la più in forma.

Il pronostico

Magari il Bologna non vincerà semplice come successo all’andata. E magari potrebbe prendere anche un gol – quindi match da almeno una rete per squadra – ma alla fine la truppa di Italiano si porterà a casa i tre punti.

Le probabili formazioni di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Doumbia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Fila.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3