Pronostico Como-Empoli: vendetta servita e obiettivo raggiunto

Como-Empoli è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante quelle che sono state le belle parole e le belle prestazioni che il Como è riuscito a fare in questa stagione, la salvezza ancora è tutta da prendere per i lombardi di Fabregas. Che sì, sono evidentemente a buon punto, ma per essere sicuri servono almeno altre tre vittorie nelle 9 partite che rimangono da qui alla fine della stagione. E una potrebbe arrivare già nel pomeriggio di sabato.

L’impegno sulla carta sembra agevole per gli uomini del tecnico spagnolo: non tanto per il fattore campo, che contro l’Empoli non può fare la differenza (l’ultima vittoria dei toscani è arrivata appunto in trasferta sul campo del Verona lo scorso 8 dicembre), ma appunto per quello che è lo score della squadra allenata da D’Aversa che dopo una prima parte di stagione davvero entusiasmante si è persa per strada. E adesso la classifica è davvero bruttissima, con soli 22 punti e con un terz’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione. Insomma, il Como ha tutte le carte in regola per vincere questa partita.

E rifarsi, inoltre, da quella che è stata l’ultima affermazione in casa contro l’Empoli che, guarda il caso, è datata proprio nel match d’andata di queste due formazioni. Un’era sportiva fa, praticamente, visto che parliamo del 4 novembre scorso quando un gol di Pellegri – adesso infortunato che ha chiuso in anticipo la sua stagione – ha fissato il finale di questa partita. Diciamolo chiaramente, infine, per chiudere la questione: dopo tutte le belle parole è arrivato il momento per il Como di raccogliere i frutti di quello che sta facendo vedere in questi mesi. E la gara contro l’Empoli è una di quelle da vincere a tutti i costi.

Come vedere Como-Empoli in diretta tv e in streaming

Como-Napoli, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e 1.70 su Snai.

Il pronostico

Como vittorioso: rivincita servita dopo il match dell’andata e salvezza raggiunta. Sì, basterebbe poco, successivamente, per essere certi della permanenza nella massima seria. Gara, quella in terra lombarda, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Como-Empoli

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Strefezza, Cutrone, Diao.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1