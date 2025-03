Quel numero fa paura, trema Sinner: ascesa inarrestabile

Quel numero fa paura, trema Sinner: presto il tennista altoatesino potrebbe essere sorpassato in una speciale “classifica”.

Chissà che cosa starà pensando in questi giorni Jannik Sinner. Chissà se l’azzurro, impossibilitato a scendere in campo per via della squalifica, ogni tanto dà un’occhiata ai match del Masters 1000 di Miami, in pieno corso di svolgimento. Quel torneo a lui tanto caro, che nelle ultime due stagioni l’ha sempre visto arrivare fino in fondo. Nel 2023 si fermò in finale contro Daniil Medvedev, nel 2024 invece riuscì ad arrivare sul primo gradino del podio battendo in scioltezza in finale Grigor Dimitrov.

Senza sospensione per il caso Clostebol sarebbe stato indiscutibilmente lui il principale favorito per la vittoria in Florida, forse la superficie che più si addice a quelle che sono le sue caratteristiche. Ma chi gli succederà nell’albo d’oro del torneo? Di sicuro non il suo rivale generazionale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sta continuando a deludere. E dopo la mancata difesa del titolo ad Indian Wells è uscito subito a Miami, eliminato al secondo turno dal belga Goffin. Non ci sarà gloria neppure per l’astro nascente del tennis mondiale, probabilmente colui che nei prossimi anni cercherà di rompere il duopolio Sinner-Alcaraz. Stiamo parlando del talentuoso Joao Fonseca, la cui ascesa sembra inarrestabile in questa prima parte di stagione.

Quel numero fa paura, trema Sinner: Fonseca ha già un milione di follower su Instagram

Il tennista brasiliano, classe 2006, è senza dubbio il volto della “nuova” Next Gen. Da lunedì prossimo entrerà per la prima volta tra i primi 60 al mondo: nella notte tra lunedì e martedì si è però dovuto arrendere, dopo un match lottatissimo, al più esperto Alex de Minaur, che ha avuto la meglio in tre set.

L’australiano l’ha spuntata nonostante il pubblico, rumorosissimo, fosse tutto per il brasiliano. Sì, Miami per una sera si è trasformata in Rio de Janeiro, al punto che de Minaur a fine gara ha scritto ironicamente “Rio Open” sulla telecamera. Ciò che colpisce di Fonseca, infatti, sono i tifosi che non mancano mai di fargli sentire il proprio appoggio. Un amore che si riversa anche sui social: non è un caso che su Instagram il diciottenne abbia appena tagliato il traguardo del milione di follower. Sinner, per intenderci, ne ha poco più di 3 ma è da diverso tempo sulla cresta dell’onda. Tra l’altro l’altoatesino è proprio uno dei tennisti a cui Fonseca si ispira: “Mi piace il suo gioco aggressivo e tecnicamente è esattamente il mio punto di riferimento”, ha detto in una delle ultime interviste.