Pronostico Spezia-Brescia: la Serie A senza playoff

Spezia-Brescia è una partita della trentunesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La classifica del campionato cadetto ci pare essere abbastanza delineata: Sassuolo ormai con un piede e mezzo in Serie A, il Pisa subito dietro e lo Spezia con la possibilità, anche, di evitare di giocare i playoff se riuscisse alla fine della stagione di avere un vantaggio di quindici punti sul quarto posto. Difficile ma non impossibile, ce lo dice appunto la graduatoria.

Sono sette adesso quelli che i liguri hanno sulla Cremonese. E contro il Brescia serve una vittoria per mettere pressione a tutte le altre. La classifica, ovviamente, ci dice che i padroni di casa partono con tutti i favori del pronostico, anche per quello che evidentemente è lo stato di forma di queste due squadre: non vince da cinque partite il Brescia, che ha cambiato di nuovo allenatore nel corso delle passate settimane e che viaggia ad un ritmo da retrocessione: quattro risultati utili nelle ultime cinque invece per lo Spezia che, in casa, ha perso solamente una volta in questa stagione contro il Catanzaro. Il grosso, insomma, i bianconeri lo hanno fatto tra le mura amiche costruendo una classifica appetitosa che fa pensare a sogni di gloria anche con quello che potrebbe essere il terzo posto che, di solito, dà solo la possibilità di giocarsi gli spareggi.

La gara, quindi, ci pare abbastanza indirizzata. E a conferma di questo c’è anche il ruolino di marcia dei lombardi nelle ultime tre trasferte: altrettante sconfitte, anche abbastanza pesanti, che di fatto ci dicono che esiste un Brescia diverso quando si allontana dalla propria casa.

Come vedere Spezia-Brescia in diretta tv e in streaming

Spezia-Brescia, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Spezia vittorioso in una gara da meno di tre reti complessive nella quale, il Brescia, difficilmente riuscirà a segnare. Sì, la sensazione è che sia tutto bello scritto e indirizzato.

Le probabili formazioni di Spezia-Brescia

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Esposito, Nagy, Degli Innocenti, Reca; Kouda; Esposito.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Adorni, Calvani, Jallow; Dickmann, Bisoli, Verreth, Bjarnasson, Nuamah; Borrelli, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0