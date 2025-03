Pronostico Bayer Leverkusen-Bochum: fattore campo sempre decisivo

Bayer Leverkusen-Bochum è una partita della ventisettesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un solo obiettivo rimasto: la Bundesliga. Il Bayer Leverkusen dopo l’eliminazione dalla Champions League per via del Bayern Monaco, primo in campionato con sei punti di vantaggio, cercherà, battendo il Bochum nell’anticipo del venerdì sera, di mettere pressione alla squadra di Kompany che per via di alcuni risultati così, altalenanti, ha lasciato qualche spiraglio di rimonta.

Difficile, ma non impossibile, soprattutto perché i bavaresi nelle prime settimane di aprile giocheranno contro l’Inter. Quindi le energie saranno fondamentalmente per il doppio confronto contro la formazione di Inzaghi. E, in tutto questo, si potrebbe senza dubbio inserire il Bayer, che ha un avvio soft in campionato e, nel quale, il fattore campo andando a vedere gli ultimi risultati negli incroci tra queste due squadre, è quasi sempre stato decisivo.

Vittorie in trasferta davvero pochissime. Una, quella del Bayer l’anno scorso, negli ultimi cinque anni. E, nella gara d’andata, è finita in pareggio. Quindi un motivi in più per la truppa di Xabi Alonso per prendersi i tre punti e cercare di rimanere in lotta per ripetersi nel massimo campionato tedesco. Diciamo che assomiglia tanto ad una finale: senza tre punti difficile rimanere davvero in corsa.

Come vedere Bayer Leverkusen-Bochum in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Bochum è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Bayer Leverkusen vittorioso. Anche se il match dopo la sosta regala sempre delle preoccupazioni. Non sarà questo il caso: troppo netto il divario in campo che viene rispecchiato anche dalla classifica. Gli uomini di Xabi Alonso – in una gara da almeno tre reti complessive – si prenderanno i tre punti.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bochum

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hicanpie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Garcia, Palacios; Schick.

BOCHUM (3-3-2-2): Horn; Oermann, Medic, Ordets; Passlack, Sissoko, Wittek; Bero, Krauss; Hofmann, Masouras.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1