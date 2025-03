Pronostico Barcellona-Osasuna: allungo in vetta

Barcellona-Osasuna è un recupero della ventisettesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:00.

Una decisione strana, non era mai successo prima, ma il calendario è così compresso che non permetteva di andare oltre. Ecco perché Barcellona-Osasuna, recupero della 27esima giornata della Liga spagnola, si gioca questi giovedì quando non tutti i nazionali torneranno a disposizione dei rispettivi allenatori. Soprattutto quelli di Flick, ovvio, che sicuramente non avrà a disposizione Raphinha, impegnato nel match del suo Brasile contro l’Argentina.

Detto questo, è evidente che il Barcellona ha un’occasione importante che non può in nessun modo non sfruttare. Adesso la truppa di Flick è a pari punti con il Real Madrid ma questa partita potrebbe regalare l’allungo in vetta. E sarebbe sicuramente importante riuscire a vincere, permetterebbe di guardare con maggiore tranquillità, ovvio, alle prossime uscite. E il Barcellona, inoltre, vuole prendersi quella che è una rivincita bella importante rispetto al match d’andata: quattro sberle e vittoria dell’Osasuna totalmente inaspettata in quel momento della stagione. Che ha fatto anche iniziare un leggere declino da parte del Barcellona. Che quindi ha un altro motivo per vincere questa partita nonostante quelle che saranno le assenze.

Un match che quindi come detto è abbastanza indirizzato. L’emergenza – se così la possiamo chiamare – non cambierà di certo quelli che in assoluto sono i valori che scenderanno in campo. Ci aspettiamo, quindi, una gara senza particolari sussulti o scossoni.

Come vedere Barcellona-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Osasuna, gara valida per il recupero della ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Vittoria del Barcellona che se andrà da solo in vetta. Tre punti pesantissimi per gli uomini di Flick in un match che regalerà, almeno, tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Martinez, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Casado; Lewandowski.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Catena, Boyono, Cruz; Moncayola, Torro, Ibanez; Garcia, Budimir, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1