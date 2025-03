Pronostici Lione-Bayern Monaco e Arsenal-Real Madrid: occhio alla remuntada

Lione-Bayern Monaco e Arsenal-Real Madrid sono partite della Champions League femminile: dove vederle, formazioni e pronostico

Un’altra candidata per la vittoria finale di questa Champions League, oltre il Barcellona che rimane la favorita, è il Lione. La formazione francese riesce ogni anno ad alzare l’asticella e quest’anno c’è la netta sensazione che possa arrivare in fondo alla manifestazione per l’ennesima volta nel corso degli ultimi anni.

La squadra dell’ex allenatore della Juventus, Montemurro, ha messo le cose a posto nel match d’andata contro il Bayern Monaco, vincendo due a zero e conquistando una grossa fetta di qualificazione. No, in questa partita non ci saranno scossoni di nessun tipo a differenza di quanto potrebbe succedere nell’altra gara in programma nella serata di mercoledì.

Rischia grosso il Real Madrid nella trasferta londinese contro l’Arsenal. Nonostante il due a zero della settimana scorsa – che ha avuto un seguito anche in campionato per le madrilene che per la prima volta hanno battuto il Barcellona – è un risultato che soprattutto guardando quella che è la forza delle padrone di casa rimane assolutamente in bilico. In questo caso, quindi, la situazione è apertissima e non ci stupiremmo se, alla fine, saranno le londinesi a superare il turno conquistando così l’accesso alle semifinali di Champions League.

Dove vedere Lione-Bayern Monaco e Arsenal-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfide Lione-Bayern Monaco e Arsenal-Real Madrid, valide per l’andata il ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile, si giocano mercoledì 26 marzo: la prima alle 18:45 la seconda alle 21:00. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Il pronostico di Lione-Bayern Monaco

Senza particolari problemi il Lione confermerà quanto si è già visto nel match d’andata: vittoria e qualificazione e accesso sicuro alle semifinali. Troppo netto il divario in campo tra queste due squadre. Il Lione, praticamente, fa un altro sport.

Le probabili formazioni

LIONE (4-2-3-1): Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Svava; Marozsan, Egurrola; Diani, Horan, Chawinga; Dumornay.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Eriksson, Simon; Lohmann, Caruso; Zadrazil, Damnjanovic, Buhl; Harder.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0