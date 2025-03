Pronostici Barcellona-Wolfsburg e Chelsea-City: non c’è storia

Barcellona-Wolfsburg e Chelsea-City sono partite della Champions League femminile: dove vederle, formazioni e pronostico

Con il 4-1 rifilato in Germania al Wolfsburg, il Barcellona, la squadra più forte del Mondo, ha messo al sicuro il passaggio del turno alle semifinale di Champions League femminile. Certo, il ritorno in campionato ha regalato una grossa amarezza alle catalane: per la prima volta nella storia, infatti, il Real Madrid è riuscito a vincere un “Clasico”. Macchiato senza dubbio da una decisione arbitrale difficile da capire che, sull’1-1 e a dieci minuti dal termine, ha annullato una rete al Barcellona. Insomma, una macchia.

Che non cambia però in nessun modo quello che è il destino di questa partita. Il Barcellona, che come vi abbiamo ribadito in più di un’occasione è anche la squadra favorita per la vittoria finale di questa manifestazione, vincerà di nuovo contro le tedesche. E per il pronostico andiamo sotto.

La doppietta di Miedema del City ha permesso alla squadra di Manchester di mettere la testa avanti in questo doppio confronto. Le due formazioni poi nel weekend si sono affrontate anche in campionato e il Chelsea, sempre in trasferta, ha fatto vedere che quello della scorsa settimana è stato solamente un passaggio a vuoto. Due a uno in campionato e prima vittoria nelle tre sfide. Nella serata di giovedì, dovrebbero diventare due. Sì, ci sono delle ottime possibilità che la squadra Blues possa riuscire nell’intento di ribaltare la situazione.

Dove vedere Barcellona-Wolfsburg e Chelsea-City in diretta tv e in streaming

La sfide Barcellona-Wolfsburg e Chelsea-City, valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League femminile, si giocano mercoledì 19 marzo: la prima alle 18:45 la seconda alle 21:00. Il match sarà possibile seguirlo attraverso Dazn. Anche in maniera gratuita: sì, sul canale Youtube le partite della Champions League femminile sono fruibili a tutti.

Il pronostico di Barcellona-Wolfsburg

I conti il Barcellona li ha chiusi nella gara d’andata, quindi deve solo mettere il timbro alla qualificazione e lo farà con un’altra vittoria. In una gara che regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Coll; Battle, Engen, Leon, Brugts; Bonmati, Guijarro, Putellas; Graham, Pajor, Paralluelo.

WOLFSBURG (3-4-2-1): Borbe; Dijkistra, Minge, Linder; Wilms, Huth, Lattwein, Brand; Endemann, Beeresteyn; Popp.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0