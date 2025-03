Pronostico Montenegro-Far Oer: vittoria al primo tentativo

Montenegro-Far Oer è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Tra queste due nazionali, quello di martedì sera, in una partita valida per la seconda giornata delle qualificazioni al prossimo mondiale del gruppo L, sarà il primo confronto assoluto: mai prima d’ora, Montenegro e Far Oer, si erano incrociate.

Quindi sarà vittoria al primo tentativo. E per chi? Ovviamente in questo confronto c’è una formazione favorita ed è quella di casa. Qualità ce ne sono, due vittorie di fila nelle ultime due uscite permettono anche di dire che il Montenegro sta attraversando un buon momento di forma. Insomma, tutto apparecchiato per un’affermazione che permetterebbe alla nazionale allenata dal croato Prosinecki di andarsene a riposo fino al prossimo mese di giugno, quando si tornerà in campo, con la consapevolezza di essere prima nel girone in attesa, ovviamente, dell’entrata in campo della Croazia che è la grande favorita in questo girone.

Al debutto, il Montenegro, alla fine della scorsa settimana, ha vinto in casa contro Gibilterra: 3-1 il finale, identico al match precedente. Quindi di gol se ne prendono e siccome le isole Far Oer, una rete, sono riuscite a metterla a segno anche sul difficile campo della Repubblica Ceca, crediamo che il finale, di nuovo, possa essere identico. Come si dice: non c’è due senza tre.

Dove vedere Montenegro-Far Oer in diretta tv e in streaming

La sfida Montenegro-Far Oer, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è in programma martedì alle 20:45. La sfida in questione, in Italia, non verrà trasmessa né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Sì, un finale scritto. Come le due uscite precedenti del Montenegro che, senza chissà quali difficoltà, dovrebbe riuscire a prendersi la seconda vittoria di queste sue qualificazioni al Mondiale. Difficile, per non dire impossibile, che questa squadra possa centrare l’obiettivo, ma sei punti nelle prime due uscite danno speranza per il futuro.

Le probabili formazioni di Montenegro-Far Oer

MONTENEGRO (4-2-3-1): Nikic; Vesovic, Tuci, Sipcic, Gasevic; Jankovic, Loncar; Camaj, Jovetic, Krstovic; Mugosa.

FAO OER (3-4-3): Reynatrod; Faero, Vathamar, Edmundusson; Bejaminsen, Hansson, Henriksson, Davidsen; Frederiksberg, Knudsen, Sorensen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1