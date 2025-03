Pronostico Macedonia del Nord-Galles: il precedente ci dà il finale

Macedonia del Nord-Galles è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Con il Belgio che quasi sicuramente si prenderà il primo posto nel girone, e con altre due squadre che non hanno realmente nessuna possibilità di andare avanti, Macedonia del Nord e Galles si giocheranno fino alla fine almeno il secondo posto nel raggruppamento J delle prossime qualificazioni al Mondiale. Quello che permette di andare allo spareggio. E sappiamo benissimo come i padroni di casa hanno fatto nell’ultima gara da dentro o fuori per l’Italia: l’hanno eliminata.

Queste due nazionali sono partite con il piede giusto. Non che abbiano fatto chissà che cosa: hanno fatto il loro, prendendosi tre punti contro delle formazioni assai più deboli. Adesso si affrontano in questa partita che, indubbiamente, può indirizzare le sorti del girone e c’è da dire, inoltre, che queste due squadre stanno vivendo uno straordinario momento di forma: la Macedonia si presenta a questo appuntamento forte di sette risultati utili di fila, dei quali sei sono vittorie, il Galles con altrettanti risultati utili con quattro vittorie. Sì, due squadre che stanno bene e che nel corso della loro storia si sono affrontate due volte e, in entrambi i casi, il fattore campo è stato decisivo.

Noi ci limiteremo a guardare quello che si è giocato in casa della Macedonia: sono passati più di 10 anni ma il 2-1 finale ci permette di dire, anche analizzando ovviamente lo score che vi abbiamo appena riportato, che possa finire in questo modo.

Dove vedere Macedonia del Nord-Galles in diretta tv e in streaming

La sfida Macedonia del Nord-Galles, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è in programma martedì alle 20:45. La sfida in questione, in Italia, non verrà trasmessa né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Macedonia del Nord è quotata 3.15 su Goldbet, Lottomatica e 3.10 su Snai.

Il pronostico

Un gol per squadra, senza dubbio. E una vittoria della Macedonia del Nord che ci appare possibile e che potrebbe, senza dubbio, indirizzare le sorti del raggruppamento. Quota altissima e molto stuzzicante.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Galles

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Zajkov, Serafimov, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Alimi, Elmas; Miovski, Trajkovski.

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Sheehan, Thomas; James, Brooks, Johnson; Cullen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1