Pronostico Liechtenstein-Kazakistan: primo brindisi

Liechtenstein-Kazakistan è una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dove vederla, probabili formazioni e pronostici

Seconda giornata di qualificazioni ai prossimi Mondiali per queste due formazioni, che hanno iniziato entrambe con una sconfitta. I padroni di casa, sempre tra le mura amiche, contro la Macedonia del Nord, gli ospiti invece sempre in trasferta sul campo del Galles. Insomma, non il massimo.

Ci sono evidentemente poche possibilità che una delle due possa andare al Mondiale del prossimo anno. Nel raggruppamento, infatti, c’è anche il Belgio che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe riuscire a prendersi il primo posto che permette di staccare il pass diretto. Mentre le altre due si giocheranno il secondo, quello che almeno dà la possibilità di giocarsi i playoff. Liechtenstein e Kazakistan, in poche parole, sono le due squadre materasso del raggruppamento J. Ma tra di loro c’è una grossa differenza, lo sappiamo tutti.

Dopo quattro anni di sconfitte, moltissime, e pareggi (pochi), i padroni di casa nel 2024 hanno trovato una vittoria contro Hong Kong in amichevole. E solamente con delle squadre di questo livello si può pensare di fare risultato. Il Kazakistan, invece, qualche soddisfazione ogni tanto se la prende. Non parliamo di chissà che cosa, mettiamo subito le cose in chiaro, ma è evidente che sotto il profilo tecnico qualche qualità maggiore ce l’abbia. Ed è per questo che siamo convinti che gli ospiti, almeno in questo girone di qualificazione, possano riuscire a vincere qualche partita. Almeno due: in questo doppio confronto, ovvio.

Dove vedere Liechtenstein-Kazakistan in diretta tv e in streaming

La sfida Liechtenstein-Kazakistan, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è in programma martedì alle 20:45. La sfida in questione, in Italia, non verrà trasmessa né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

La vittoria del Kazakistan è quotata 1.37 su Goldbet, Lottomatica e 1.37 su Snai.

Il pronostico

Ovviamente, ed è evidente, non è che ci aspettiamo una gara ricca di emozioni. Il livello tecnico generale è così basso che ci appare difficile che questa partita possa finire con tante reti. E ci pare altrettanto difficile una mancata vittoria della formazione ospite. Sì, proprio così. Il 2 ci sta, eccome se ci sta.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Kazakistan

LIECHTENSTEIN (5-3-2): Buchel; Wolfinger, Traber, Wieser, Goppel, Hofer; Luchinger, Hasler, Sele; Pizzi, Salanovic.

KAZAKISTAN (5-4-1): Zarutskyi; Tapalov, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskyi; Chesnokov, Tagybergen, Muzhikhov, Samorodov; Zhaksylykov.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1