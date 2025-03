Pronostico Germania U21-Spagna U21: spettacolo in vista nel test pre-Europeo

Germania U21-Spagna U21 è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:30: notizie, statistiche, diretta tv, streaming e pronostico.

Ultimi test per le nazionali Under 21 che tra circa tre mesi saranno impegnate nella fase finale dell’Europeo di categoria, ospitato dalla Slovacchia. Due anni fa, nell’edizione organizzata congiuntamente da Romania e Georgia, fu l’Inghilterra ad arrivare sul gradino più alto del podio grazie al successo nella finalissima contro la Spagna: a decidere la sfida un gol di Curtis Jones, attuale centrocampista del Liverpool.

La Rojita, che intanto si è laureata pure campione olimpica a Parigi la scorsa estate, vuole tornare a fare la voce grossa anche a livello continentale. Gli iberici hanno quasi sempre brillato in questa manifestazione e non è un caso che, oltre a laurearsi campioni d’Europa per 5 volte – l’ultima affermazione risale al 2019 – siano spesso arrivati in fondo. A guidarli, in terra slovacca, ci sarà ancora Santi Denia, confermato nonostante il k.o. in finale con gli inglesi. La Spagna, tra l’altro, è stata sorteggiata nello stesso girone dell’Italia: oltre agli azzurri dovrà vedersela anche con slovacchi e romeni. Sarà importante arrivare preparati all’appuntamento: la Rojita, dopo il pirotecnico 2-2 di venerdì scorso nel test con la Repubblica Ceca, affronterà la Germania a Darmstadt.

I tedeschi, a differenza della Spagna, devono riscattare la brutta figura di due anni fa, quando arrivarono ultimi nel girone con Inghilterra, Israele e Repubblica Ceca, collezionando un solo punto.

Oggi in panchina c’è l’italo-tedesco Antonio Di Salvo, che ha dimostrato di avere le stoffa nelle qualificazioni a Euro 2025. La sua Germania ha chiuso davanti a tutti da imbattuta (8 vittorie e 2 pareggi). Nell’ultima amichevole, venerdì scorso, è bastato un gol del giovane talento del Brighton Gruda per battere la Slovacchia (0-1). Contro la Spagna si candidano per un ruolo da protagonista il centrocampista Reitz, tra i prospetti più interessanti del calcio tedesco, e l’attaccante in forza allo Stoccarda Woltemade. Nella Rojita, invece, occhio al centravanti Joseph, di proprietà del Leeds, in gol contro i cechi.

Come vedere Germania U21-Spagna U21 in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Germania U21-Spagna U21, in programma martedì alle 20:30 allo Stadion am Bollenfalltor di Darmstadt, in Germania, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La partita sarà in ogni caso trasmessa sul sito di OneFootball ed in diretta streaming sull’applicazione: basterà registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Si affrontano due selezioni che abbondano di talento: lo spettacolo non dovrebbe mancare a Darmstadt, in un match da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Germania U21-Spagna U21

GERMANIA U21 (4-4-2): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Gruda, Martel, Reitz, Nebel; Tresoldi, Woltemade.

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Sanchez, Carmona, Martin, Mosquera; Guerra, Salas; D. Lopez, F. Lopez, Turrientes; Joseph.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2