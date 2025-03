Pronostico Colombia-Paraguay: si interrompe la striscia negativa

Colombia-Paraguay è un match della 14esima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

Dopo aver tenuto testa al Brasile per oltre 90 minuti, venerdì scorso la Colombia è caduta proprio mentre già pregustava il dolce sapore di un prezioso pareggio in casa della Seleçao. Un gol del centravanti del Real Madrid, Vinicius Jr. (realizzato al nono minuto di recupero) ha impedito ai Cafeteros di mettere un punto alla striscia negativa: a Brasilia James Rodriguez e compagni hanno incassato la terza sconfitta consecutiva (2-1) nelle qualificazioni dopo quelle rimediate a novembre con Uruguay ed Ecuador.

La Colombia, ora scivolata al sesto posto, rischia così di complicarsi la vita e di gettare alle ortiche quanto fatto nella prima parte del girone eliminatorio. I Cafeteros, infatti, avevano iniziato con il piede giusto l’avventura verso il Mondiale nordamericano, restando imbattuti nelle prime 8 partite (tra cui la vittoria con l’Argentina).

Paraguay imbattuto da sette partite

Da allora però qualcosa sembra essersi rotto: la Colombia ha perso 4 volte nelle ultime cinque gare, avendo la meglio solo sul Cile. Ad ogni modo il pass per il Nordamerica – i colombiani non giocano un Mondiale dal 2018, non essendosi qualificati a Qatar 2022 – non dovrebbe essere in discussione, visto il rassicurante divario sulla settima, la Bolivia, che ha 6 punti in meno. I finalisti dell’ultima Copa America cercano riscatto con il Paraguay a Barranquilla contro una selezione il cui umore è, ad oggi, diametralmente opposto rispetto a quello dei colombiani. L’arrivo del nuovo c.t., l’argentino Gustavo Alfaro, ha rivitalizzato l’Albirroja, imbattuta nelle ultime sette gare dopo la disastrosa spedizione in Copa America.

Il Paraguay ha un punto in più della Colombia ed ha appena battuto di misura il Cile (1-0) grazie ad una rete di Alderete, difensore che gioca in Spagna nel Getafe. Mentre l’attacco continua ad arrancare – il secondo meno prolifico del girone – la difesa si conferma solida: solo l’Ecuador ha incassato meno gol degli uomini di Alfaro.

Come vedere Colombia-Paraguay in diretta tv e in streaming

La sfida tra Colombia e Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma mercoledì all’01:00 (ora italiana) allo stadio Metropolitano di Barranquilla, in Colombia, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

L’ultimo successo del Paraguay contro la Colombia risale al 2017: da allora quattro vittorie colombiane e due pareggi. I Cafeteros hanno tanta voglia di riscatto dopo tre sconfitte di fila ma questa Albirroja può dare filo da torcere ad una selezione che sembra essersi un po’ smarrita nelle ultime uscite: stuzzica, in questo senso, la quota relativa al segno “gol”, considerando pure che la Colombia ha tenuto solo una volta la porta inviolata nelle ultime sette partite.

Le probabili formazioni di Colombia-Paraguay

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Cuesta, Lucumì, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Duran.

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Caceres, Balbuena, Alderete, Alonso; Galarza, Villasanti, Cubas, Almiron; Sanabria, Enciso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1