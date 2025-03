Pronostico Cile-Ecuador: imbattuto da sei gare e difesa di ferro

Cile-Ecuador è un match della quattordicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

I quattro punti conquistati lo scorso novembre nelle sfide con Perù e Venezuela avevano riacceso la fiammella della speranza ma la sconfitta rimediata in Paraguay (1-0) venerdì scorso ha rappresentato un preoccupante passo indietro per un Cile che molto probabilmente sarà costretto ad assistere da casa al Mondiale 2026. Gli uomini di Ricardo Gareca, reduci da una prestazione veramente impalpabile ad Asuncion, sono scivolati addirittura all’ultimo posto della classifica del girone eliminatorio sudamericano, scavalcati anche dal Perù.

L’aritmetica, in ogni caso, non condanna ancora la Roja: restano da giocare cinque partite ma il massimo a cui il Cile può ambire è il settimo posto, quello che mette in palio un pass per lo spareggio Interzona. La Bolivia, infatti, ha solo quattro punti in più – a giugno ci sarà lo scontro diretto – anche se Vidal è compagni da qui a settembre dovranno affrontare tutte le più forti: oltre ai boliviani, sfideranno anche Argentina, Brasile e Uruguay. Ecco perché il match di Santiago del Cile con l’Ecuador è una sorta di ultima spiaggia per provare a rientrare disperatamente in corsa. Il problema, però, è che la Tricolor sta vivendo un gran momento di forma e senza la penalizzazione di 3 punti sarebbe a -3 dall’Argentina capolista.

Guidati dall’argentino Sebastian Beccacece, gli ecuadoriani hanno messo il turbo nelle ultime tre giornate, ottenendo tre vittorie di fila con Bolivia, Colombia e Venezuela segnando sette gol complessivi e subendone soltanto uno (miglior difesa del girone). Insomma, la qualificazione al Mondiale nordamericano è a un passo e non resta che attendere il verdetto della matematica.

Come vedere Cile-Ecuador in diretta tv e in streaming

Cile-Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma mercoledì all’01:00 (ora italiana) allo stadio Nazionale di Santiago del Cile, in Cile, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Per il Cile, nuovo fanalino di coda del girone eliminatorio, è ovviamente una gara da vincere a tutti i costi se vuole continuare a sperare ma sarà veramente complicato contro un Ecuador in totale fiducia e reduce da ben sei risultati positivi (4 vittorie e 2 pareggi). I problemi offensivi dei cileni – secondo peggior attacco delle qualificazioni – e la solidità degli ecuadoriani fanno ipotizzare una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Cile-Ecuador

CILE (4-3-3): Cortes; Loyola, Maripan, Diaz, Suazo; Vidal, Echeverria, Pizarro; Sanchez, Vargas, Cepeda.

ECUADOR (4-5-1): Galindez; Ordonez, Torres, Pacho, Estupinan; Plata, Vite, Caicedo, Franco, Mercado; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1