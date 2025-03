I pronostici di martedì 25 marzo: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di martedì 25 marzo: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali sia in Europa che in Sudamerica: spicca Argentina-Brasile

Ultimo giorno della parentesi di marzo dedicata agli impegni delle nazionali, si giocano altre partite di qualificazione ai Mondiali in Europa, Africa e Sudamerica. Dopo il video pronostico a segno sulla Nations League il Veggente punta al bis con le partite odierne più importanti, tra le quali spicca Argentina-Brasile.

La qualificazione aritmetica per l’Albiceleste potrebbe arrivare proprio nell’attesissima sfida con il Brasile, la grande classica del Sudamerica. I verdeoro, dopo due aver chiuso il 2024 con due pareggi (Venezuela ed Uruguay) hanno ricominciato con il piede giusto, piegando 2-1 la Colombia e salendo in terza posizione, a quota 21 punti. All’Argentina basta un solo punto per avere la sicurezza di giocare il prossimo Mondiale da campione in carica, e un pareggio farebbe comodo anche al Brasile.

I pronostici sulle altre partite

Sempre in Sudamerica la Colombia dopo le ultime tre sconfitte consecutive deve assolutamente rialzarsi per proteggere l’attuale sesta posizione, l’ultima a dare l’accesso diretto al prossimo Mondiale: contro il Paraguay i tre punti sono assolutamente alla portata.

Un’altra nazionale, stavolta europea, che non vuole perdere l’appuntamento con il Mondiale è la Norvegia: la nazionale di Haaland è subito partita con il piede giusto battendo con un 5-0 senz’appello la Moldavia. Il fromboliere del Manchester City ha ovviamente timbrato il cartellino, ma non è stato il solo visto che sono andati in gol ben cinque giocatori diversi. Un’altra partita da over, anche se stavolta più equilibrata, è attesa contro Israele.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Bolivia-Uruguay, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Vincenti

Montenegro (in Montenegro-Isole Faroe, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Montenegro-Isole Faroe, , ore 20:45) Colombia (in Colombia-Paraguay, Qualificazioni ai Mondiali , ore 01:00)

(in Colombia-Paraguay, , ore 01:00) Norvegia (in Israele-Norvegia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Israele-Norvegia , Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Gibilterra-Repubblica Ceca , Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45

, , ore 20:45 Marocco-Tanzania, Qualificazione ai Mondiali, ore 22:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Macedonia del Nord-Galles , Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazione ai Mondiali, ore 20:45 Argentina-Brasile, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.01 GOLDBET ; 13.11 SNAI; 12.01 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Argentina-Brasile, Qualificazioni ai Mondiali, ore 01:00