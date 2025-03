Pronostico Venezuela-Perù: ultima possibilità per rientrare in gioco

Venezuela-Perù è un match della quattordicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:00 (ora italiana): pronostico.

Le giornate da giocare sono ancora 5 ma i posti sull’aereo per il Nordamerica (Usa, Canada e Messico) stanno per terminare. Il tempo stringe soprattutto per quelle selezioni che, al momento, sarebbero fuori dai giochi come Venezuela e Perù, rispettivamente ottavo e nono in classifica in un girone eliminatorio composto da dieci squadre.

Con il sesto posto ormai lontanissimo, a queste due selezioni non rimane che tentare l’assalto al settimo, oggi occupato dalla Bolivia. La speranza di qualificarsi al Mondiale tramite lo spareggio interzona – il pass diretto lo conquistano solo le prime sei – è dunque ancora viva. Ci crede il Perù, apparso rivitalizzato dalla cura Ibanez.

Venerdì scorso il nuovo commissario tecnico ha esordito con una vittoria importantissima proprio contro la Bolivia, abbattuta 3-1 grazie ai gol di Polo, Flores e Guerrero. La Bicolor oltre ai 3 punti ha ritrovato pure i gol, visto che negli ultimi tre match di qualificazione era rimasta a secco e da settembre in poi ne aveva realizzato a malapena uno in sei partite. Il Perù adesso ha 10 punti, solamente tre in meno dei boliviani.

Non è riuscito a sfruttare il tracollo della Verde invece il Venezuela, a -1 dal settimo posto. La Vinotinto si è arresa 2-1 all’Ecuador, grande sorpresa di queste qualificazioni, mancando l’appuntamento con una vittoria che, escludendo quelle ottenute nella fase finale dell’ultima Copa America, non si verifica da ottobre 2023. Un altro dato preoccupante, per il c.t. Fernando Batista, è quello relativo ai gol subiti: il Venezuela non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime sei gare, compresa l’amichevole di gennaio con gli Stati Uniti.

Come vedere Venezuela-Perù in diretta tv e in streaming

Venezuela-Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma mercoledì all’01:00 (ora italiana) allo stadio Monumental di Maturin, in Venezuela, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

Il Perù non perde in un match ufficiale con la Vinotinto dal 2013. Considerando che per la Bicolor questa è una sorta di ultima spiaggia, si può ipotizzare un risultato positivo da parte della selezione di Ibanez, che ha ritrovato fiducia dopo il bel successo con la Bolivia. Probabile che entrambe vadano a segno, com’è avvenuto negli ultimi due precedenti.

Le probabili formazioni di Venezuela-Perù

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Gonzalez, Mejias, Ferraresi, Makoun; Vargas, Rincon, Segovia, Savarino; Rondon, Josef Martinez.

PERÙ (4-3-2-1): Gallese; Advincula, Garces, Abram, Trauco; Aquino, Tapia, Carrillo; Polo, Flores; Guerrero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1