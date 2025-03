Pronostico Israele-Norvegia: subito uno scontro diretto

Israele-Norvegia è una partita valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una cosa è certa: l’Italia, quando a giugno inizierà la sua avventura nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, dovrà già rincorrere. Incapaci di rimontare la Germania nel ritorno dei quarti di Nations League, gli azzurri si ritrovano dunque automaticamente dirottati nel gruppo I, quello della temibile Norvegia di Erling Haaland.

Che, com’era abbastanza prevedibile, è subito partita con il piede giusto: sabato la selezione scandinava si è divertita, esordendo con un 5-0 senz’appello in Moldavia. Il fromboliere del Manchester City ha ovviamente timbrato il cartellino, ma non è stato il solo visto che sono andati in gol ben cinque giocatori diversi. Oltre ad Haaland, pure Ryerson, Aasgaard, Sorloth e Donnum. La Norvegia ha iniziato il 2025 così come aveva salutato il 2024: anche nell’ultima partita della fase a gironi di Nations League, lo scorso novembre, gli uomini di Stale Solbakken, avevano rifilato 5 reti al malcapitato Kazakistan, vittoria che tra l’altro valse la promozione in Lega A a scapito dell’Austria. Segnali importanti da parte di una nazionale che di talento ne ha da vendere, soprattutto dal centrocampo in su e che non vuole assolutamente mancare per l’ennesima volta la qualificazione ad una grande rassegna internazionale.

Norvegia, occhio a Gloukh

Nella seconda giornata Haaland e compagni faranno in modo di restare a punteggio pieno nella sfida con Israele, che va in scena per ovvi motivi sul neutro di Debrecen, in Ungheria.

Anche gli israeliani hanno esordito con un successo, ma non è stata una passeggiata contro l’Estonia, battuta 2-1 in rimonta. La selezione di Ben Simon – che l’Italia ha già affrontato nel girone di Nations League – avrebbe potuto vincere con uno scarto più ampio ed invece i tanti errori sottoporta hanno contribuito a tenere in vita i baltici. Il migliore in campo, come al solito, il talentino del Salisburgo Gloukh, già finito nel mirino di club come Manchester United e Arsenal ed a cui la Norvegia dovrà fare massima attenzione.

Come vedere Israele-Norvegia in diretta tv e in streaming

La sfida Israele-Norvegia è in programma martedì alle 20:45 allo stadio Nagyerdei di Debrecen, in Ungheria. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria della Norvegia è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Potrebbe essere già uno scontro diretto per il secondo posto quello tra Israele e Norvegia. Gli scandinavi sono favoriti ma la sensazione che quella di Debrecen sarà una partita più tirata del previsto, in cui entrambe riusciranno verosimilmente a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Israele-Norvegia

ISRAELE (4-2-3-1): Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Jaber, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; David.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Donnum; Odegaard, Berge, Aasgaard; Sorloth, Haaland, Schjelderup.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2