Pronostico Bolivia-Uruguay: la “strategia” funzionerà ancora

Bolivia-Uruguay è un match della quattordicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): tv, streaming, pronostico.

Dopo aver raggiunto la semifinale di Copa America la scorsa estate, l’Uruguay sembra essere andato incontro ad una sorta di involuzione. Da settembre in poi, nelle gare valide per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, la Celeste ha vinto solamente una partita su sette: venerdì è pure uscito sconfitto dal sentito Clasico del Rio de la Plata con l’Argentina, che nonostante l’assenza di Messi ha avuto la meglio grazie ad un gol di Thiago Almada, capace di sbloccare un match fino a quel momento equilibratissimo nella ripresa (0-1).

Sconfitta che ha allontanato ulteriormente dalla vetta la selezione di Marcelo Bielsa e favorito il sorpasso da parte di Brasile ed Ecuador. L’Uruguay, tuttavia, non rischia di restare fuori dal Mondiale nordamericano: nel girone eliminatorio soltanto le ultime tre classificate rimarranno a casa. Ed il vantaggio di 7 punti sulla settima – che avrà invece la possibilità di qualificarsi attraverso lo spareggio interzona – consente al “Loco” e ai suoi uomini di dormire sonni tranquilli. L’esigente tecnico argentino però non può essere soddisfatto delle ultime prestazioni. Il suo Uruguay sta deludendo soprattutto sul piano offensivo, segnando a malapena 4 reti in sette gare (3 di queste le ha realizzate nella sfida con la Colombia dello scorso novembre).

Sarà in ogni caso complicato voltare pagina nella trasferta boliviana, sempre molto insidiosa per via del fatto che si gioca ad oltre 4mila metri di altezza. Il grosso dei punti la Verde li ha conquistati proprio tra le mura amiche, grazie a questa singolare strategia. La qualificazione diretta è diventata ad ogni modo un’utopia dopo il k.o. rimediato giovedì scorso in Perù (3-1): al contrario, la Bolivia farà meglio a guardarsi le spalle se consideriamo che il Venezuela ha un solo punto in meno e che non sono fuori dai giochi neppure Perù e Cile.

Come vedere Bolivia-Uruguay in diretta tv e in streaming

Bolivia-Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali ’26 ed in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) all’Estadio Municipal di El Alto, in Bolivia, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà in ogni caso trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il pronostico

La questione dell’alta quota metterà verosimilmente in difficoltà anche l’Uruguay, che l’ultima volta che ha giocato da queste parti (2021) ha rimediato una sonora sconfitta (3-0). La Celeste, tuttavia, dovrebbe sbloccarsi offensivamente contro una Bolivia che ha incassato la bellezza di 15 gol nelle ultime 4 uscite.

Le probabili formazioni di Bolivia-Uruguay

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Haquín, Morales, Sagredo; Villamil, Cuellar, Vaca; Miguelito, Roberto Fernández, Algaranaz.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nández, R. Araujo, Giménez, Olivera; Valverde, Bentancur; De Arrascaeta, Pellistri, M. Araujo; Darwin Núñez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1